Der har ikke været »slingrekurs« for Ole Rømer-Skolen men rettidig omhu for skolen, lyder det fra formanden for institutions- og skoleudvalget i et svar til den lokale lærerformand. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Den lokale folkeskole skal da ikke tales ned

Taastrup - 10. juli 2020 kl. 06:32 Af Kurt Scheelsbeck (K), formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 12. juni havde formanden for den lokale lærerkreds, Heidi Yoma Rasmussen, et indlæg i Dagbladet med overskriften »Helt unødvendig slingrekurs«.

Indlægget omhandlede en lang historisk gennemgang af de økonomiske forhold vedr. Selsmoseskolen, og i den forbindelse beskyldes Byrådet for at udøve en slingrekurs overfor Ole Rømer-Skolen (der er en fusion af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen). Indlægget indeholder også en direkte fejl, idet Byrådet beskyldes for årligt at reducere Ole Rømer-Skolens budget med 4,4 mio. kroner. Dette skulle være besluttet i forbindelse med den nye ressourcetildelingsmodel, som blev behandlet på byrådsmødet i februar 2019.

Hvis Byrådet havde vedtaget en så voldsom årlig reduktion, så havde vi over en 10-årig periode reduceret skolens budget til 0 kroner, og det ville naturligvis ikke give nogen mening.

Byrådet fastholdt tilbage i februar 2019 tværtimod, at Ole Rømer-Skolen fortsat skal tilføres ekstraordinære midler, fordi skolen helt indlysende har brug for ekstra midler, når eleverne skal løftes fagligt.

Skolen modtager således over et skoleår ekstra ressourcer til lavere undervisningstimetal for lærerne (2,7 mio. kr.), ekstra midler til modtageklasser (til 2-sprogede) i indskolingen (1,3 mio. kr.) og ekstra midler til kantineordning (0,4 mio. kr.). Skolen får dermed tildelt ekstra ressourcer på i alt 4,4 mio. kr.

Derudover valgte et enstemmigt Byråd at reducere Ole Rømer-Skolens budget med 1,1 mio. kr. årligt over fire år, fordi skoledagens længde med virkning fra dette skoleår er blevet forkortet til niveauet på resten af kommunens skoler. De første 1,1 mio. kr. fra skolens budget vil i kommende skoleår dels gå til at afhjælpe de mindre skolers økonomiske udfordringer (0,7 mio. kr.) og dels til alle skolernes vikarbudgetter (0,4 mio. kr.).

Den ekstra tildeling til skolernes vikarbudgetter kommer naturligvis også Ole Rømer-Skolen til gode, og derudover får skolen også sin andel af de ekstra 2,4 mio. kr., som Folketinget har tildelt Høje-Taastrup Kommune (vores andel af statsmidlerne til et generelt fagligt løft i folkeskolen).

Jeg indrømmer, at det er mange taloplysninger, og når Byrådet i det hele taget har vedtaget ændringer af ressourcetildelingen, så skyldes det, at skolebestyrelserne på flere af kommunens skoler har påpeget, at lærere og elever på deres skoler havde behov for en højere tilførsel af ressourcer. Derfor blev det besluttet at se på, hvordan den samlede ressource på skoleområdet kunne anvendes optimalt, så lærere og elever i hele kommunen fik de bedst mulige betingelser.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye ressourcetildelingsmodel bad vi samtidig administrationen om at følge situationen på Ole Rømer-Skolen tæt, og det er på dette grundlag, at det overvejes igen at se på Ole Rømer-Skolens økonomi. Hvis man vil kalde det for en »slingrekurs«, så er man da velkommen til det, men i min optik handler det tværtimod om rettidig omhu for en skole med udfordringer.

Det vil altid være vores mål i Byrådet, at vi samlet set tilgodeser alle folkeskolerne i kommunen. På den måde løfter vi bedst det faglige niveau, og heldigvis viser de årlige kvalitetsrapporter for folkeskolerne i vores kommune, at vi er på rette vej. Ved afgangseksamenen i 2014 lå 9. klasserne i vores folkeskoler 1,2 karakterpoint under landsgennemsnittet (vi lå på 5,5 og landsgennemsnittet var på 6,7). I 2019 lå vi på 6,5 og dermed kun 0,6 karakterpoint fra landsgennemsnittet på 7,1. Vi har naturligvis i Byrådet en ambition om, at vi som minimum skal op på landsgennemsnittet.

At vi samlet set prioriterer vores folkeskoler, underbygges da også af tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. De seneste tal herfra viser, at vi i Høje-Taastrup Kommune investerer i alt 80.937 kr. pr. elev, hvorimod landsgennemsnittet ligger på 66.690 kr.

Min opfordring skal derfor afslutningsvis være, at vi sammen (arbejdsgivere og arbejdstagere på skoleområdet) taler vores folkeskole op og ikke ned.

