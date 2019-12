Hvad skal borgerne med et branding-projekt og overdimensionerede anlægsinvesteringer i Hedeland, når der samtidigt mangler ældreboliger, når sagsbehandlingstiderne er blevet urimeligt lange, og når pædagoger føler sig stressede i hverdagen?, lyder det fra Danny Malkowski (LA) med henvisning til, at et flertal i byrådet har afsat 4 millioner kroner til Spejdernes Lejr i Hedeland i 2022. Foto: Stina Felby Egerup

Debat: Den absolutte kernevelfærd er vigtigere end spejderlejre

Taastrup - 25. december 2019 kl. 17:56 Af Danny Malkowski, Spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viceborgmester Lars Prier postulerer i sit læserbrev i Lokalavisen Taastrup den 10. december, at Spejdernes Lejr er i de fleste borgeres interesse, fordi den vil resultere i, "at kommunen bliver kendt for andet end skyderier og ghettoer". Det er et trist billede, som viceborgmesteren her tegner af sin egen kommune. Et billede, som jeg selv på ingen måde kan genkende. For Høje-Taastrup Kommune har allerede rigtig meget at byde på.

Derfor har vi ikke brug for en spejderlejr for 40.000 deltagere i 2022 for at forbedre kommunens brand. De 4 millioner kroner, som et flertal i byrådet har valgt at bruge på at medfinansiere spejderlejren burde blive prioriteret mere fornuftigt.

Da jeg og min bedre halvdel flyttede fra København til Høje-Taastrup for halvandet år siden, var det for at slippe væk fra storbyens jag. Vi ville tættere på naturen, uden at vi i samme omgang fik for langt til arbejde. Vi ville gerne have nogle flere kvadratmeter til prisen, så der var mere plads til at bygge rede. Og vi længtes efter det hyggelige og tillidsfulde naboskab. Alle disse ønsker fik vi indfriet ved at flytte til Høje-Taastrup.

Hvis kommunen ikke var kendt for andet end skyderier og ghettoer, var vi næppe flyttet hertil, ligesom de hundredevis af andre nytilflyttere, som kommunen har fået de seneste par år.

Hvis viceborgmesteren er af den overbevisning, at kommunen lider af et dårligt ry, kunne han jo passende selv starte med at omtale vores kommune anderledes.

Høje-Taastrup er en dejlig kommune at bo i. Og den er, sammenlignet med Københavns Kommune, også meget veldrevet. Men det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedringer i kommunen. Og det betyder heller ikke, at byrådet i Høje-Taastrup kommune kan se sig fri for kritik, når det foretager økonomiske fejlprioriteringer. Såsom da byrådet besluttede at skære 1 million kroner på daginstitutionernes drift fra år 2019, og nu har vedtaget at finde ialt 4 millioner kroner i 2020 og 2021 for at medfinansiere afholdelsen af en spejderlejr i Hedeland.

For hvad skal borgerne med et branding-projekt og overdimensionerede anlægsinvesteringer i Hedeland, når der samtidigt mangler ældreboliger i kommunen, når sagsbehandlingstiderne for hjælpemidler til ældre og handicappede er blevet urimeligt lange, og når pædagoger føler sig stressede i hverdagen, fordi der er for få hænder til at give børnene den omsorg, de har brug for?

I Liberal Alliance mener vi, at denne absolutte kernevelfærd på nuværende tidspunkt ikke er god nok i Høje-Taastrup kommune.

Derfor bør byrådet prioritere at få kernevelfærden på rette kurs, så borgerne oplever en mærkbar og varig forbedring af kommunens serviceniveau indenfor kerneområderne. Og ikke, som et flertal i byrådet gør nu, prioritere et kæmpe prestige-projekt i et forsøg på at skabe et bedre brand for kommunen og for at retfærdiggøre anlægsinvesteringer i Hedeland.