Debat: De må på med vanten og få gjort rent

For nylig var der optaget et yderst berettiget læserbrev bl.a. vedrørende manglende renhold af arealerne ved Netto på Gadehavegårdsvej, som beklager griseriet og lover bod og bedring.

Selvom den omhandlede Netto absolut ikke er god til rengøring, bør det for en god ordens skyld oplyses, at Netto i det omhandlede område kun er ansvarlig for renhold af den del af stien, der vender ind mod butiksbygningen.