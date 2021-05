Byrådsmedlem Thomas Bak (S) mener, at der skal sættes ind over for manglen på faglært arbejdskraft.

Debat: Danmark vil mangle 99.000 faglærte i 2030 - flere skal tage erhvervsuddannelse

Ny fremskrivning af det danske arbejdsmarked fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der vil være en betydelig mangel på faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufaglærte og akademikere. Ubalancerne kan medføre flaskehalse, højere ledighed. Det kan begrænse virksomhedernes udviklingsmuligheder og samfundets samlede vækst.

Vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse, og vi skal overbevise kommunerne om at hurtigst muligt vej til arbejdsmarked, ikke nødvendigvis er den bedste vej til arbejdsmarkedet, nogen gange er det fornuftigt at kigge på efteruddannelse for at fastholde folk på arbejdsmarkedet