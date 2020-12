Den lokale afdeling af Cyklistforbundet bakker byrådet i Høje-Taastrup Kommune op om, at der skal gøres noget for at mindske antallet af cykeltyverier ved blandt andet stationer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Cyklistforbundet bakker byrådet op

Taastrup - 05. december 2020 kl. 15:47 Af Christina Gylling Saadbye, Formand for Cyklistforbundet på Vestegnen Kontakt redaktionen

Vi har i Cyklistforbundet med glæde bemærket os, at byrådet vil gøre en ekstra indsats for at begrænse cykeltyveri. Netop cykeltyveri er en - ikke uvæsentlig årsag til at flere er tilbageholdende med at bruge cyklen for eksempel til og fra en station.

Her følger, hvad vi vurderer kunne være fem forslag, som byrådet kunne tage initiativ til - udover hvad vi som cyklister selv kan gøre:

1. Lav aflåst cykelparkering på Taastrup Station. Aflåsning virker og øger trygheden.

2. Gør parkeringslokalet mere lyst, åbent og opsæt videoovervågning. For nuværende er det ikke indbydende og attraktivt.

3. Ansæt en pensioneret politimand til at lave opsyn og til at sikre større grad af orden. Kan eventuelt finansieres som et forsøg i samarbejde med forsikringsbranchen. (Lidt i stil med p-korpset, der holder øje med bilernes parkering)

4. Kommunens samarbejde med politiet bør have et fokus på indsats mod cykeltyverier. Som vi ser det i Furesø kommune. (Her er cykeltyveri blandt andet et fast punkt, når kommune og politi holder møder, red.)

5. Indgå i et samarbejde med Cyklistforbundet om en informationskampagne på, hvordan man individuelt - i større grad - sikrer sig mod cykeltyveri.