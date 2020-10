Det er i det her område, at debattøren mener, der er problemer. Den blå linje er Enghavevej, den gule er Engstien, og den røde er Engavestien. Foto: Skråfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Cyklister skal køre på vejen i stedet for fortovet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Cyklister skal køre på vejen i stedet for fortovet

Taastrup - 20. oktober 2020 kl. 06:04 Af Jens V. Bruun, Engstien 12, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen

Den nuværende cykelvej på Enghavevej i Taastrup er på fortorvet. Da vejen er skrå fra Valby Sidegade ned mod Enghavestien får mange cykellister en fart på op mod 25 km/t. Denne rute benyttes meget af beboere fra Blåkilde-bebyggelsen.

Beboere med adresse på Engstien skal op imellem hække, der er så høje, at man fra førersædet i biler har meget svært ved at se, om der kommer cykellister med høj fart ned ad Enghavevej.

Det gjorde jeg for nogle år siden byrådet opmærksom på, og der kom en delegation ned for at se på forholdene.

De konkluderede blot, at jeg kørte for hurtigt op, og så farvel.

Det må siges at være en ret hjernedød konklusion, og for nylig var der igen en situation, hvor en kvinde på cykel oppe fra Valby Sidegade var tæt på kollision med en bil, der kørte op fra Engstien. Man ser samtidig, at fodgængere går ude på kørebanen, for ikke at komme i karambolage med cykellisterne på fortorvet.

Egentligt har jeg opgivet at varsko mere, men vil dog gerne inviterer byrådsmedlemmer til at låne min bil og køre fra Engstien op mod Enghavevej og så se, hvornår de kan se op ad Enghavevej, for at se hvor langt frem de skal køre for at se en cykellist, og derigennem hvor dårlige udsigts forholdene er, så vi kan få flyttet cykellisterne ud på kørebanen og fodgængere ind på gangstien.