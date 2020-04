114 flere har meldt sig ledige hos 3F Høje-Taastrup som følge af corona-krisen. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Coronatillæg vil være retfærdigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Coronatillæg vil være retfærdigt

Taastrup - 05. april 2020 kl. 16:33 Af Søren Grøn, afdelingsformand 3F Høje Taastrup, Pile alle 18, Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har - i samarbejde med alle partier - ført en god krisepolitik, der holder hånden under danske arbejdspladser. Trepartsaftalen sikrer mange medarbejdere deres job. Desværre har mange alligevel fået en fyreseddel ind i mailboksen. Dagpengemodtagerne er dårligere stillet end de selvstændige. Derfor er der behov for et »coronatillæg«, der også kan skabe øget efterspørgsel.

I de første cirka to uger af krisen har 114 ekstra meldt sig ledige her i 3F's A-kasse i 3F Høje-Taastrup. Det svarer til en stigning i omegnen af 70 procent! Det er 114 lønmodtagere, der både mister job og går væsentligt ned i indtægt som følge af coronakrisen. De bør have samme beskyttelse som selvstændige, som har mistet deres indtægtsgrundlag.

De selvstændige kan få en understøttelse på op til 23.000 kroner om måneden. Det er ret og rimeligt, men det er unfair, at forsikrede lønmodtagere max kan få i omegnen af 19.000 kroner. Derfor bør der indføres et coronatillæg på op til 5.000 kr. om måneden, så almindelige lønmodtagere ikke stilles dårligere end ikke-forsikrede selvstændige.

Højreorienterede meningsdannere og tænketanke har allerede været ude at kritisere forslaget, fordi de mener, at det vil være svært at rulle tilbage og giver et incitament til at gå arbejdsløs. Det holder bare ikke i den virkelige verden, fordi forslaget kun er målrettet coronakrisen og arbejdsløsheden er uforskyldt.

Det er svært at forstå, at lønmodtagerne selv skulle have lyst til at miste deres arbejde. De er ligesom vores selvstændige kun interesseret i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi sikre livsgrundlaget for alle under krisen. Det er samtidig med til at opretholde efterspørgslen i samfundet, så den økonomiske krise ikke trækker ud.

Vi skal stå sammen i denne krise og udvise samfundssind. Derfor skal der indføres et coronatillæg, der holder hånden under de ledige lønmodtagere!