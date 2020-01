Læserbrevsskribenten mener ikke, man afvikler Hedehusene, når man blandt andet bygger en ny bydel og har bygget et nyt springcenter. Foto: Kim Rasmussen

Debat: Byrådet tilgodeser Hedehusene

Taastrup - 13. januar 2020 kl. 07:15 Af AF Kurt Scheelsbeck (K), formand for skole og institutionsudvalget

Under overskriften »Byrådet svigter Hedehusene« havde Gert Hansen for nylig et meget langt indlæg i Lokalavisen (17. december 2019, red.). Konklusionen i indlægget er entydigt, at byrådet er vej til at afvikle Hedehusene!

Jeg forstår godt, at Gert Hansen, der er formand for Hedehusene IF, gerne vil positionere sig, men debatten bør altså foregå på et oplyst grundlag. Derfor er det på sin plads med en række meget konkrete facts om udviklingen i Hedehusene.

For det første skal det pointeres, at byrådet endnu IKKE har truffet beslutning om, hvad der skal ske med de to skoler (Hedehusene Skole og Charlotteskolen).

For det andet er vi midt i et dialogforløb med idræts- og fritidsforeningerne i Hedehusene. Vi vil her afdække, hvorledes vi sikrer plads både til nuværende og til kommende brugere. Når der om få år bor cirka 8.000 nye borgere i NærHeden, og når vi samtidig har en vision om, at mange flere skal være aktive i foreningslivet, så forudsætter det en ambitiøs og sammenhængende udviklingsplan.

For det tredje har vi i december besluttet, at alle interesserede borgere i løbet af relativ kort tid vil blive inviteret til et borgermøde, hvor visionsplanerne for fortsat udvikling af Hedehusene skal debatteres.

Der konkluderes derfor helt forkert, hvis man påstår at Hedehusene bliver svigtet. Vi vil i byrådet have flere og ikke færre til at dyrke idræt, og det skal vi politikere sikre de fysiske rammer for. Det står jeg naturligvis helt og aldeles på mål for!

Der er da også en meget positiv tradition med borgerinddragelse, når vi taler om udvikling af Hedehusene.

Fra 2011 til 2016 gennemførte en lokal styregruppe således områdefornyelse af det centrale Hedehusene. Vi fik renoveret Hovedgaden og stationsforpladsen, og der blev etableret Kultursti gennem Byparken. I 2017 blev borgerne ligeledes inddraget, da projekt »Fløng som idrætslandsby« blev realiseret.

Vi har naturligvis ikke gennemført disse områdefornyelser, og vi har ikke udvidet og omplaceret biblioteket, fordi vi vil »afvikle« Hedehusene. Når dertil lægges, at vi har gang i et af landets største byudviklingsprojekter (NærHeden), at vi har opført et fantastisk springcenter, og at vi netop nu har gang i at bygge et læringshus, der vil sætte nye standarder for skoler i Danmark, så er det altså lidt svært at fastholde et sort syn på udvikling i vores del af kommunen.

Lad os i stedet se lyst på fremtiden, og lad os få gode forløb med inddragelse af borgerne og foreningslivet, så vi sammen kan udvikle en by i balance og med en bred vifte af attraktive tilbud. 2020 vil med dette afsæt blive et fantastisk spændende og konstruktivt år for lokalområdet.