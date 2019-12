Høje-Taastrup Kommune har et godt og velfungerende tilbud om sorggrupper til unge - og deltagerne roser netop, at grupperne er oprettet på tværs af skolerne, lyder det fra formanden for institutions- og skoleudvalget. Foto: Per Christensen

Debat: Byrådet fastholder det høje niveau for sorggrupper på skolerne

Taastrup - 19. december 2019 kl. 06:12 Af Kurt Scheelsbeck (K), formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hans-Henrik Jacobsen fra Kræftens Bekæmpelse i Høje-Taastrup Kommune foreslog i et læserbrev for nylig, at vi oprettede sorggrupper på alle skoler i kommunen. Jeg har som udgangspunkt den største sympati for tankerne bag forslaget, og Institutions- og Skoleudvalget har da også allerede behandlet forslaget på sit møde tilbage i april måned.

Vi fik i den forbindelse oplyst, at Høje-Taastrup Kommune siden 2016 har haft et velfungerende tilbud om sorggruppe til børn og unge, hvis forældre, søskende eller anden nærtstående er død eller har en livstruende sygdom.

Vores tilbud er gratis, det er gruppebaseret, og det ledes af to sundhedsplejersker. Målgruppen er børn og unge mellem 6 og 18 år, og aktuelt kører der to grupper med i alt 13 deltagere. Grupperne mødes to timer hver anden uge efter skoletid.

Når skolen bliver opmærksom på, at et barn er omfattet af målgruppen, tager vores sundhedsplejersker på hjemmebesøg. De tager løbende nye børn ind i gruppen, og der er således ingen venteliste til at deltage. Enkelte børn visiteres til et sideløbende individuelt tilbud i regi af Familie-Sporet, hvis der er tale om en mere kompleks problemstilling, som også kan have et socialt aspekt ud over sorgen.

Sundhedsplejerskerne har i februar 2019 spurgt de aktuelt deltagende børn og unge om deres holdning til, hvis de skulle deltage i en sorggruppe på deres skole. Forslaget blev ikke støttet af målgruppen, der entydigt roste den nuværende løsning med sorggrupper på tværs af skolerne.

På baggrund af behandlingen i Institutions- og Skoleudvalget konstaterede vi, at det kendte behov for at deltage i en sorggruppe løftes meget tilfredsstillende af det nuværende tilbud. Denne konstatering skal sammenholdes med, at vi sideløbende med sorggrupperne også tilbyder deltagelse i andre forebyggende forløb.

Her kan blandt andet nævnes, at Børne- og Ungerådgivningscentret i eftersommeren 2018 igangsatte et tilbud om samtalegrupper til børn og unge i alderen 7-15 år, som oplever ensomhed, tristhed, har mistet lysten til at ville i skole, er udsat for mobning eller oplever/har oplevet sygdom, brud eller andre problemer i familien.

Der er tale om et tværfagligt forebyggende initiativ med deltagelse af en fremskudt socialrådgiver og en sundhedsplejerske. Sundhedsplejerne er de samme, som er ansvarlige for sorggrupperne.

Vi har netop i forbindelse med vedtagelse af Budget 2020 besluttet at videreføre ordningen med de fremskudte socialrådgivere, der betjener 10 folkeskoler og udvalgte daginstitutioner. Denne ordning, der koster 2,5 mio. kr. årligt, var oprindelig en treårig forsøgsordning, men den har vi nu - på baggrund af de gode resultater - valgt at videreføre.

Med baggrund i disse prioriteringer og støttet af børn og unges evaluering af organiseringen af de nuværende sorggrupper fastholder vi det nuværende høje niveau på området.