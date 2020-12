Debat: Byrådet bør tage støj alvorligt

Det sidste, der er sket, er, at DSV endnu engang udvider, hvilket betyder, at der skal kører 200 flere lastbiler på vejene i Høje-Taastrup kommune. Konsekvensen af det er, at endnu flere lastbiler kommer til at køre af Brandhøjgårdsvej for at komme ud til Køge Bugt motorvejen. Michael Ziegler og Peter Faarbæk burde tage et møde med DSV, hvor de forlanger, at de lastbiler, som skal til Køge Bugt motorvejen, kører på i Roskilde i stedet for. Det må være muligt at finde en løsning, som er til at leve med for begge parter.