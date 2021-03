Debat: Byggeklyngen åbner for unikke muligheder

Det er det, som Høje-Taastrups håndværkere, entreprenørerne, arkitekter, erhvervsskoler, bygherrer m.fl. har fået adgang til i forbindelse med, at klyngen for byggeri og anlæg netop har slået dørene op i nabokommunen Albertslund.

For udover at have vigtig viden tæt på, så er Hovedstaden også Skandinaviens byggemetropol, hvor der virkelig er tryk på. Både hvad angår mængden af byggerier i det private, i det offentlige og i det almennyttige. Men også i forhold til de innovationer, som strømmer ud fra mine dygtige kollegaer, fra uddannelsesinstitutionerne i området og fra videninstitutioner som Teknologisk Institut.

Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at klyngen kun gavner hovedstaden. Der er også filialer i Aalborg, Odense og Næstved. Og godt for det, for vi skal forstå at udvikle bygge- og anlægsbranchen i hele Danmark, så vi understøtter og udvikler branchen som en national styrkeposition.