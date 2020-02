Mormor Anne Aabrink er langt fra tilfreds med lokalpolitikernes beslutninger om, hvordan de kommende 0. klasses elever skal fordeles. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Børn er ikke kommoder, man flytter rundt på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Børn er ikke kommoder, man flytter rundt på

Taastrup - 23. februar 2020 kl. 06:16 Af Anne Aabrink, Tofteholmen 17, 2690 Karlslunde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske har I læst artiklen i DAGBLADET den 15. februar (også bragt i Lokalavisen Taastrup den 18. februar, red.) om mit barnebarns kommende skolestart. Den udspringer af et læserbrev, jeg havde sendt til DAGBLADET, da vi for erfarede, at Julie ikke kom til at gå på Fløng Skole, hvor hendes søster går i 4. Klasse.

Med en kommune, der beskriver sig selv som »En kommune, hvor børnefamilier kan få et godt liv«, er jeg rystet over, hvor dårligt det stemmer med virkeligheden som følge af jeres udvalgs beslutninger.

Jeg har selvfølgelig læst, at udvalgsformand Kurt Sccheelsbeck til DAGBLADET udtaler, at det ikke er muligt at udvide til tre spor på Fløng Skole.

Det er at omgås sandheden lige vel meget. Der er både tre spor på nuværende 3. og 5. årgang, og jeg har med min gang på Fløng Skole gennem de sidste 4 år set og oplevet de meget fine forhold, der er i indskolingen både inde og ude på skolen.

Med de tidligere tresporede årgange har der på et tidspunkt været to klasser mere i denne afdeling, så hvorfor der lige pludselig ikke er rammer til det, er et politisk valg - et valg der har store konsekvenser for min datters familie.

Jeg finder udvalgsformandens bemærkning »det er da mere bøvlet, end at de skal aflevere samme sted« meget arrogant.

Jeg tror ikke, at udvalgsformanden og borgmesteren helt forstår, at det ikke bare er mere bøvlet, men at vi taler om, at der hver morgen og eftermiddag de kommende mange år skal køres mellem to skoler i hver sin ende af byen - tid der går fra samvær i familien - 4-5 timer hver uge.

Højdepunktet af kommunens arrogance er udtalelsen om, at Kurt Scheelsbeck håber, »at familien måske om nogle år overvejer at flytte storesøster over på Nærheden Skole«.

Børn er altså ikke bare en kommode, man kan flytte rundt på. Hvorfor skulle hun flytte fra en klasse og skole, hvor hun har gået i 7 år til den tid?

Jeg håber, at der i institutions- og skoleudvalget sidder nogle politikere, som måske selv er børnefamilie, som har større forståelse og indsigt, og som er mere tæt på en børnefamilies virkelighed, end det borgmester og udvalgsformand giver udtryk for.

Hvem skal fortælle og forklare Julie på fem år, at hun ikke skal gå på Fløng Skole?

Julie, som det sidste år har elsket at lege skole med mig hver gang, jeg henter hende. Storesøsters gamle skoletaske er pakket og på ryggen, og så bliver der ellers holdt skole.

I har besluttet, at Julie ikke skal møde sin storesøster i hverdagen på skolen, at hun ikke kommer til en skole, hun kender fra sin storesøster, fra svømning, fra arrangementer.

Med 44 år i folkeskolen har jeg dagligt kunnet glæde mig over at se søskendes glæde, når de mødte hinanden på skolen, og over det netværk mindre søskende allerede har på skolen i kraft af deres større søskende. Den glæde har I politikere frataget mine børnebørn.

Kære politikere. Det er en ommer. Det er helt uhørt, at søskende ikke kommer på samme skole. Det er jeres valg og beslutning, at der laves tre børnehaveklasser på Fløng Skole med 23 elever.

Det er ikke rammerne, der forhindrer det. Det er jeres vilje til at finde en løsning, der er i vejen. Jeg stiller mig gerne gratis til rådighed som konsulent, såfremt udvalget ikke selv kan se og finde løsningen. Det giver ikke større udgifter, for antallet af klasser kommunalt bliver det samme - en mindre på Hedehusene Skole og en mere på Fløng Skole.