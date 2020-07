Henning Smed har haft stor glæde af Regnbuehuset i Taastrup og vil kæmpe for at bevare det. Foto: Privat

Debat: Bevar Regnbuehuset!

Taastrup - 11. juli 2020 kl. 08:18 Af Henning Smed, bruger af Regnbuehuset i Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak til Høje-Taastrup Kommune, og tak til nuværende og forhenværende borgmestre!

Jeg takker for den frihed, at jeg for over 25 år siden kunne vælge Regnbuehuset, et Fountain House, der startede i Taastrup Medborgerhus, men få år efter blev placeret i vores villa i Østerparken og fik navnet Regnbuehuset, dette sted som vi alle er med til at danne, vi som kommer her.

Regnbuehuset har hjulpet mig i gang. Først ved at jeg fik et lille job i en kiosk med at sælge cigaretter, slik og sodavand til folk, der besøgte Sankt Hans, Roskilde. Derefter fik jeg så et gartnermedhjælper-job i Lyngby, som jeg siden var flyttet til (på egen hånd - stavnsbåndet jo er ophævet). Dette job har jeg haft i nu snart 15 år. Jeg skal nævne, at jeg blandt andet har haft en depression og fik også hjælp med dette i Regnbuehuset. Jeg blev indlagt, men de var der hele vejen.

Men man siger, at motion er sundt, og det er korrekt. Jeg har i hvert i fald været okay nu i 17 år. Jeg begyndte at spille fodbold - efter lægens råd. Motionen med at spille fodbold har dog ganske givet hjulpet mig. Jeg startede i Lyngby Boldklub og spiller nu i Lundtofte Boldklub. Jeg får også motion ved at passe Regnbuehusets store have flere dage om ugen og ved at lave småreparationer og vedligehold i Huset.

I Regnbuehuset er jeg også kommet med i et værksted, hvor jeg har en drejebænk. Jeg er nu i gang med at lave en slags karriere med at dreje træskåle, som bliver solgt to steder i landet (og på nettet) nemlig Tinga Tango i Nyborg og Spiren på Lyngby Hovedgade. Dette har Regnbuehuset også hjulpet mig på vej med. Det er min hobby at male, og mine malerier hænger i Regnbuehuset. Jeg har haft mange udstillinger gennem årene.

Og nu kommer så midt i det hele en økonomisk krise, og Regnbuehuset er lukningstruet. Så hvad gør en klog? Ja, nogle vælger at finde på andet at tage sig til, men jeg synes, at man skal kæmpe for det, man mener er rigtigt, og som man føler for. Og for mig er det Regnbuehuset!

Så vi giver ikke op - vores frihed gør, at vi kan kæmpe!