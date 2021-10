Liv K. Olesen fra Liberal Alliance i Høje-Taastrup vil give pårørende bedre afløsningshjælp fra kommunen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Debat: Bedre muligheder for afløsning af pårørende

Taastrup - 08. oktober 2021 kl. 19:43 Af Af Liv K. Olesen (LA), Kandidat til kommunalvalget, Liberal Alliance Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

I Høje-Taastrup Kommune kan en pårørende, der varetager den daglige pleje af en syg person, kun få op til tre timers afløsning om ugen i gennemsnit. Med så få timers afløsning sikrer det hverken den syge et værdigt liv eller giver den pårørende nok tid til at fokusere på sig selv og få et pusterum fra en hverdag præget af pleje og bekymringer.

Derfor vil vi i Liberal Alliance kæmpe for, at pårørende får en bedre afløsningshjælp fra kommunen. Udover at forebygge, at de pårørende ikke også ender med at blive syge, vil flere afløsningstimer også medføre, at den tid, de tilbringer med den syge, bliver præget af mere overskud til gode stunder og til at håndtere de udfordringer, der følger med.

De penge, som skal bruges til at finansiere forslaget, vil vi finde ved at slanke den centrale administration og ved, at kommunen øger samarbejdet med private virksomheder om at løse flere tekniske opgaver såsom vedligeholdelse af grønne områder, snerydning og andre renoveringsopgaver.

Her har vores spidskandidat, Danny Malkowski, i tidligere debatindlæg i Lokalavisen Taastrup påpeget, at der er et potentiale for at frigive op mod 44 millioner koner om året, der kan bruges til at forbedre kernevelfærden. Herunder også til flere afløsningstimer.