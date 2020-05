Debat: Affald ser ikke indbydende ud: Hvad vil kommunen gøre?

Se mit foto som jeg tog onsdag d. 8. april, da jeg kom forbi for at køre til mit autoværksted hos Seat Taastrup for at få skiftet fra vinterdæk til sommerdæk!

Der er nogle steder, hvor der hensættes storskrald, som ikke har en entydig ejermand. På Taastrup Hovedgade ved Sydvestvej har der i årenes løb en del gange stået usorteret affald og storskrald. Det bliver ikke taget med, når der indsamles storskrald. Det får lov at stå en periode, så ejermanden har lejlighed til at fjerne det. Til sidst fjernes det af Driftsbyen som affald på et kommunalt vejareal uden ejermand.

Rent juridisk er storskraldsordningen problematisk, fordi det jo er næsten umuligt for kommunen at bevise, hvem der har sat affaldet ud, hvorfor vi risikerer at hænge på noget affald. Det bærende princip er derfor borgernes almindelige pli, og den selvjustits, der er i et boligområde, hvor man almindeligvis ikke ønsker at blive set skævt til af naboerne. Det er min oplevelse, at storskraldsordningen langt overvejende fungerer hensigtsmæssigt, og mange borgere gør et stort arbejde for at sortere med henblik på øget genanvendelse.