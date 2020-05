Det er kun de yngste elever i skolen, der er kommet i skole igen. Dansk Folkeparti havde ønsket, at de ældste klasser var kommet i skole først. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Ærgerligt at de ældre elever ikke ser ud til at komme i skole

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat og tidligere MF'er

Regeringen besluttede egenhændigt, at de mindste elever og børnene i daginstitutionerne skulle starte genåbningen af Danmark. Det viser sig nu, at konsekvensen heraf formentlig er, at eleverne fra 6. klasse og op slet ikke kommer tilbage på skolebænken i indeværende skoleår.

Det er trist. I modsætning til de mindre elever, som har mange år endnu til at indhente det forsømte, så har de ældste elever færre år tilbage på skolebænken, og dermed risikerer deres udbytte af undervisningen at blive ramt betydeligt hårdere af et afbræk.

Sammen med det forhold at ældre elever naturligvis har nemmere ved at følge regler om fysisk afstand og god håndhygiejne var det hovedårsagen til, at Dansk Folkeparti havde ønsket at åbne for eleverne i den modsatte rækkefølge. Dermed havde de ældste folkeskoleelever også haft mulighed for at komme til eksamen, sådan som Danske Skoleelever havde ønsket.

Samtidig er det også et problem at de ældre elever, som er skoletrætte og svære at fastholde til hjemmearbejde nu i stedet driver rundt flere steder i Høje-Taastrup og måske kommer i uføre. Banderne har i hvert fald intensiveret deres kriminalitet i ly af corona-krisen.

Vi vil nu arbejde for, at eleverne i 9. og 10. klasse i det mindste kommer til eksamen, hvilket også vil give dem et perspektiv for arbejdet de næste måneder.