Debat: Ældreplejen styrkes i de kommende år

Taastrup - 11. juli 2021 kl. 15:34 Af Ina Strøjer-Schmidt, folketingsmedlem for SF i Københavns omegnskommuner Kontakt redaktionen

Der er forskel blandt kommunerne på, hvor mange timer hjemmehjælp deres borgere får tildelt. Antallet svinger fra 1,6 timer om ugen til 5,8 timer om ugen for borgere over 80 år.

I Høje-Taastrup Kommune får borgere over 80 år i gennemsnit 3,8 timer hjemmehjælp om ugen. Tallene kan påvirkes af, hvor mange borgere der bor i plejeboliger i kommunen samt at der i nogle kommuner bor ældre, der har brug for mindre hjælp. Men der er forskel på, hvor meget hjælp man kan få som ældre.

Grundlæggende mener jeg, at mængden af hjemmehjælp ikke bør afgøres af, hvor man bor. For at styrke ældreplejen har vi i Folketinget afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen, hvilket skal forbedre plejen og omsorgen for de ældre.

Målsætningen er, at kommunerne ansætter 1.000 flere medarbejdere i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.