Debat: Ældre fortjener en tryg og lykkelig alderdom

Det frie valg i ældreplejen skal styrkes, uanset om den plejekrævende ældre vælger en offentlig eller en privat leverandør. Det skal ske ved, at kommunen samarbejder med flere private leverandører end i dag og bliver bedre til at informere de ældre om fritvalgsordningen. Derudover vil vi i Liberal Alliance også kæmpe for, at Høje-Taastrup Kommune får sit første friplejehjem.

Foruden at styrke det frie valg er der også behov for, at der bliver skabt en større kontinuitet i hjemmehjælpen, så den plejekrævende ældre i højere grad end i dag møder de samme medarbejdere i hjemmet. Og så skal hjemmehjælperne have mere tid hos den enkelte for bedre at kunne tilgodese ældres individuelle ønsker og behov. Det skal både ske ved, at der afsættes flere ressourcer til hjemmehjælpen, men også ved at rydde op i de mange uhensigtsmæssige arbejdsgange, unødvendigt bureaukrati og dokumentationskrav.