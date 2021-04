Michael Ziegler fortæller i et svar til lærerne i Høje-Taastrup Kommune, at kommunen og lærerne har forskellige synspunkter, og derfor er man ikke lykkedes med at finde til enighed om en lokalaftale. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Åbent brev til lærerne: Vi har forskellige synspunkter på en række områder

Taastrup - 22. april 2021 kl. 12:28 Af Michael Zielger (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Jeg ser altid frem til foråret, særligt i år pga. en lang vinter med corona. Men også fordi, at når Kreds 16 har holdt generalforsamling, så modtager byrådet som regel en hilsen. Tak for det.

Jeg er helt enig med Kreds 16 i, at det er ærgerligt, at vi ikke kunne indgå en lokalaftale. Da byrådet havde afsluttende debat om budget 2021, gav jeg tydeligt udtryk for, at jeg syntes, at tiden var inde til at forsøge at finde hinanden i en lokalaftale.

Man må sige, at der bestemt er udvist stor bestræbelse gennem mange møder. Men det må desværre konstateres, at vi har forskellige synspunkter på en række områder.

Det, Kreds 16 opfatter som forenkling af ledelsesrummet, opfatter vi som indskrænkning af ledelsesrummet. Vi anerkender bestemt, at der er behov for individuel forberedelse. Men vi er ikke enige om omfanget, detaljeringsgraden i udmøntningen (af timeregnskab), og at alle har brug for samme tid til forberedelse uafhængigt af undervisningsopgaven, antal klasser og erfaring med fagene.

Det er vigtigt, at der er rum til en lokal og individuel vurdering af forholdene.

I henviser selv til Lærerkommissionens rapport. Det er rigtigt, at Lærerkommissionen påviser en positiv statistisk sammenhæng mellem eksistensen af en lokalaftale og både arbejdsmiljø og elevernes afgangskarakterer.

Men det er vigtigt samtidig at være opmærksom på, at Lærerkommissionen ikke kan se en sammenhæng til enkelte elementer i en lokalaftale. Kommissionen skriver således på s. 26: »Analyserne har ikke kunnet påvise, at undervisningsmaksimum, regler om sikring af forberedelse, regler om tilstedeværelseskrav eller regler om flekstid har betydning i forhold til undervisningskvalitet, arbejdsmiljø eller den professionelle kapital.«

Kommissionen er selv inde på, at det måske er signalet og aftalens eksistens i sig selv, der har en positiv virkning. Derfor er det ekstra ærgerligt, at vi ikke kunne nå hinanden trods bestræbelser fra begge sider.

A20 er en arbejdstidsaftale, som ikke forudsætter en lokalaftale for at kunne udmøntes. Personligt havde jeg meget gerne set, at Kreds 16 havde taget imod tilbuddet om en lokalaftale, som vi sammen kunne have bygget videre på over de kommende år.

Derfor håber jeg da også stadig på, at kredsen vil indgå en aftale om en fornyelse af Samarbejdsgrundlaget, som pt forhandles sammen med BUPL, FOA og skolelederforeningen.

Skolerne er ved at gøre klar til at implementere A20 hen over foråret. Jeg ser frem til, at vi får en god proces og får gjort os nogle erfaringer sammen.

Det er afgørende, at vi samarbejder om udviklingen af vores fælles skolevæsen.

Derfor er DLF og de øvrige faglige organisationer også tæt involveret i bl.a. Styregruppen for implementering af Fremtidens skole. Lige som skoleledelserne og lokale TR har et samarbejde om lokale handleplaner for, hvordan der skal arbejdes med Fremtidens skole netop på deres skole.

Herudover er en række lærere fra skolerne også involveret i implementeringen af Fremtidens skole gennem en arbejdsgruppe, som bidrager rigtig godt med deres faglige ekspertise og erfaring.

Desværre har corona ikke just været hjælpsomt for mulighederne for at udvikle autentiske læringsforløb i samspil med eksterne parter. Hverdagen har været præget af fjernundervisning og op- og nedlukninger.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle lærere en stor tak for en kæmpe indsats for vores børn og unge i kommunen.

I har udvist en imponerende kreativitet og vilje til at lykkes på trods af corona. På byrådets vegne 1000 tak for indsatsen!

Ligeledes vil jeg også gerne takke Kreds 16 for et godt samarbejde under corona. Der er udvist stor vilje til at finde fælles løsninger, og jeg ved, at dialogen med administrationen har været meget tæt.

Det er afgørende for at lykkes i en krisetid, at man hjælper hinanden med at finde løsninger på de fælles udfordringer.

Sidste sommer fik vi en midtvejsevaluering af Fremtidens skole. Den viste, at alle skoler er rigtig godt i gang med at implementere tænkningen. Men også at der fortsat er noget at arbejde med.

Fx er der brug for at understøtte samarbejdet på tværs af faggrupper og frigøre mere tid til udvikling af læringsforløb. Byrådet er optaget af, at vi finder løsninger på det, og Styregruppen for Fremtidens skole arbejder konkret med udfordringerne.

Jeg synes, at det er imponerende, at på trods af corona, så har I holdt dampen oppe.

Jeg nævner blot nogle enkelte eksempler, men jeg ved, at der er mange andre derudover: Hedehusene Skoles mikro-bryggeri, Torstorp og Sengeløse skolers samarbejde med Dansk Retursystem om udvikling af nyt læringskoncept om bæredygtighed og genanvendelse.

Desuden er jeg vidende om, at der har været foretaget online kompetenceudviklingsforløb for lærerne.

Jeg har forstået, at Kreds 16 ikke var tilfreds med den proces, der var omkring beslutningen af Fremtidens skole for snart 4 år siden.

Det er en væsentlig opgave for byrådet at sætte retning for udvikling af kommunen på forskellige områder.

Derfor vedtager vi fx ældrepolitik, sundhedspolitik og børne- og ungepolitik.

Det er også derfor, at vi sætter udviklingsprogrammer som Fremtidens skole i værk. Der er mange parter omkring vores fælles skole: forældre, børn, skolebestyrelser, forskellige personalegrupper mm.

Og byrådet er naturligvis optaget af at høre disse parters meninger, når vi arbejder med at sætte retning på en udvikling.

Det har vi været og er fortsat - også ift. Fremtidens skole. Men det er jo ikke det samme som, at alle er enige.

Fremtidens skole sætter en fælles ramme for udvikling af det samlede skolevæsen i HTK. Det er min oplevelse, at de enkelte skoler tager godt ejerskab til at udfylde denne ramme rigtig fint lokalt.

I år åbner vi den nye skole Læringshuset Nærheden, som kommer til at sætte nye standarder for skolebyggeri og forhåbentlig giver inspirerende rammer for børnenes læring.

Det ser jeg frem til.

Byrådet er optaget af, at alle vores skoler får fysiske rammer, som giver mulighed for at udvikle undervisningen. Derfor kommer Institutions- og Skoleudvalget også på besøg på alle skoler inden sommerferien for at indgå i en dialog om behovet for tilpasning af de fysiske rammer.

Høje-Taastrup Kommune har brug for at øge uddannelsesniveauet. Det er et mål i byrådets udviklingsstrategi. Jeg føler mig overbevist om, at vi alle er optaget af at hjælpe vores børn og unge til at blive så dygtige og kompetente de kan - at udvikle og bruge de potentialer og talenter de har fået med sig i rygsækken.

Det gør vi ved at lave god skole sammen!

