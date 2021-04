Heidi Yoma Rasmussen er formand for Danmarks Lærerforening Kreds 16, der dækker Høje-Taastrup Kommune. Hun svarer her på et åbent brev fra borgmesteren om den lokalaftale om lærernes arbejdstid, som lærerne og kommunen ikke kunne blive enige om efter lange forhandlinger. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Åbent brev til Michael Ziegler

Taastrup - 26. april 2021 kl. 12:42 Af Heidi Yoma Rasmussen, Formand, DLF Kreds 16 Kontakt redaktionen

Lærerne i Høje-Taastrup Kommune takker for reaktionen på vores åbne brev. Det er altid dejligt, når politikere svarer på vores henvendelser, og det er muligt at indgå i en dialog. Særligt de år, hvor der er kommunalvalg, synes der at være ekstra vilje til dialogen.

Du skriver, at en af årsagerne til, at det ikke lykkedes for parterne at indgå en lokalaftale, skyldes at vi grundlæggende har forskellige synspunkter. At det som lærerne opfatter som forenkling af ledelsesrummet, opfatter I som arbejdsgiver, som en indskrænkning af ledelsesrummet.

Og det er sandt, at enhver aftale i en eller anden grad, er en indskrænkning af et handlerum. Sådan er det, når to parter indgår en aftale. Man afgiver lidt af sin handlefrihed for til gengæld at opnå enighed og tilfredshed på begge sider af bordet, så man kan løfte en opgave, hvor begge parter føler sig forpligtede og har medejerskab.

En aftale, som den vi har i spil, kan dog også sikre, at en leder ikke i hvert enkelt tilfælde skal foretage en individuel vurdering af, hvad der er retfærdigt, men at man sammen laver en »aftalt retfærdighed«, som begge parter kan være enige om. Dette burde i sidste ende forenkle en ledelsesopgave.

Lærerne har ikke haft krav om, at der skulle findes flere penge til vores skolevæsen, men har hele tiden været indstillet på at indgå en udgiftsneutral aftale. Vi har ikke bedt om mere tid til individuel forberedelse. Vi oplevede i stedet, at det var den sammenlagte tid til forberedelse, der skilte parterne ad.

Den gode skole laver vi sammen. Både hvad angår skoleudvikling og arbejdstidsaftaler.

Det er rigtig forstået, at lærerne ikke følte sig inddraget, da man for fire år siden besluttede »Fremtidens Skole«.

Det var og er uforståeligt for os, at man ikke var mere interesseret i at bruge vores professionelle dømmekraft, men i stedet lod sig inspirere af konsulenter og udenlandske skoler, der er langt fra den virkelighed, vi står i hver dag.

Uenigheden handler dog ikke kun om processen, men også det konkrete indhold.

Storrumskontorer, læringshuse og længerevarende, innovative, autentiske læringsforløb med eksterne aftagere ser muligvis godt ud på papiret, men bag de smarte konsulent-ord er der også en virkelighed.

Lærernes virkelighed er, at rigtigt mange børn (ligesom voksne) ikke vil fungere i storrumskontorer. Mange børn bliver utrygge, når der ikke er fast skema, der giver struktur.

Det er utroligt svært for et barn at være innovativ og samarbejdende og arbejde projektorienteret, når man endnu ikke har de basale færdigheder på plads og hjernen ikke er færdigudviklet dertil.

Børn skal have krav de kan honorere, som kan give dem selvværd og tillid til, at de har en plads i verden. Og her synes vi lærere, at vi har nogle bud på, hvordan vi kan skabe rammerne for dette.

Vi har stor forståelse for, at man gerne ville udbygge Nærheden, og at man gerne ville skabe en skole, der »sætter nye standarder for skolebyggeri«, som du skriver. Men i forsøget på at skabe noget nyt og spændende, skal man altså passe på, at man ikke hælder barnet ud med badevandet.

Kreds 16 består af 500 lærere og børnehaveklasseledere her i kommunen. Tilsammen har vi over 5 millioner timers praksis- og databaseret viden om at undervise. Måske vi også kunne bidrage med lidt viden.

Høje-Taastrup Kommune og Kreds 16 har mange af vores mål tilfælles. Vi vil gerne øge uddannelsesniveauet i kommunen og vi er optaget af at skabe god skole, hvor vi kan udvikle børnenes potentialer, og hvor børnene kan føle sig trygge.

Lad os gøre det sammen. Det giver helt sikkert det bedste resultat. Men det gode samarbejde kræver kompromiser, og nogle gange må man give afkald på lidt handlefrihed for at få den anden part med.

