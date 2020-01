En læser kritiserer i et åbent brev til byrådet temperaturen i Taastrup Svømmehal, der efter en renovering har haft flere udfordringer. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Åbent brev om Taastrup Svømmehal til byrådet

Taastrup - 19. januar 2020 kl. 08:58 Af Judith Joost, Rødhøjgårdsvej 76, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vedrørende kulde i Taastrup Svømmehal med henvisning til indlæg i Lokalavisen Taastrup i december af Bente Lykke Rasmussen, får det mig endelig til at tage mig sammen til at skrive om min oplevelse af Taastrup Svømmehal.

Jeg er, igennem flere år, kommet i svømmehallen ca. to gange om ugen og har den 6. januar erfaret, at der er blevet varmere i damernes baderum, hvilket var en positiv oplevelse efter mere end et år med kolde vinde. Nu vil det være godt, hvis der også kunne blive varmere i den lange gang, som forbinder omklædningsrummet med selve svømmehallen, det er noget af en kold »fornøjelse« at gå igennem der.

Jeg forstår ikke, at man har placeret varmeapparaterne oppe under loftet. Mig bekendt stiger varmen til vejrs, det gør den vel også her?

Når jeg nu har fat i tastaturet, vil jeg samtidig sige, at det er godt, at vi har en svømmehal i Taastrup, men så er det også sagt.

Jeg forstår ikke, at man bygger en ny svømmehal for elitesvømmere, har vi så mange elitesvømmere i Taastrup?

Eller hvem er den bygget til, det er da ikke Taastrups borgere?

Den gamle svømmehal er renoveret, hvis man kan kalde det renoveret. Den er ikke blevet mere brugervenlig, end den var før renoveringen. Saunaen ligger i den anden ende af omklædningsrummene. Ret besværligt, når man skal tage den våde badedragt på igen efter en tur i saunaen eller gå igennem hele svømmehallen med et håndklæde om sig, som en anden badenymfe.

Skal man på toilettet fra saunaen, er det det samme med badedragt på eller håndklæde om sig, da man skal ud af damernes sauna-område. Man har heller ikke fråset med bruserne i sauna-området: en bruser med lunkent vand, der ikke kan reguleres og en med koldt vand. Da jeg var der sidst, var vi seks-syv stykker i sauna, så kan der godt være rift om bruseren.

Jeg kunne godt sige en del om omklædningsfaciliteterne: for lidt plads og for små skabe og for få bænke og hårtørrer, men lad det nu være.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ofrer penge på en ny svømmehal og renovering af den gamle hal og ikke laver en mere brugervenlig løsning. Hvad om man havde skelet til nabokommunen Ishøjs svømmehal. Det er sandelig noget andet at komme der. Her går jeg i svømmehal med mine tre børnebørn på 4, 7 og 11 år da faciliteterne for både børn (rutchebaner med mere) og voksne langt overstiger Taastrup Svømmehal. Og så koster en familiebillet for to voksne og tre børn 60 kroner, til forskel for Taastrup Svømmehal, hvor det sammenlagt koster 140 kroner. Ærgerligt at skulle tage til Ishøj, men børnene vil ikke Taastrup Svømmehal; det er sjovere i Ishøj Svømmehal, og så er der åbent i børnenes skoleferier, hvilket der oftest ikke er i Taastrup svømmehal, hvem der nu kan forstå det?

Rigtig surt at bruge borgernes penge på noget, som er dyrt og ugennemtænkt. Det er jo ikke bare noget midlertidigt. Taastrup Svømmehal får max. en smiley ud af fem mulige fra mig.