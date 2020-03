Debattøren fortæller, at hendes parti vil kæmpe for at personalenormeringen skal tælles for hver institution. Foto: Thomas Olsen

Debat: 4,8 millioner kroner på vej til flere voksne i Høje-Taastrup

Taastrup - 11. marts 2020 kl. 05:32 Af Ina Strøjer-Schmidt (SF), Folketingsmedlem i Københavns omegnskommuner Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger har jeg deltaget i forhandlingerne om udmøntningen af minimumsnormeringerne, og der er nu faldet en delaftale på plads mellem regeringen og støttepartierne.

Der er blevet aftalt, at de 500 millioner kroner, som kommunerne får i 2020, som en del af finanslovsaftalen om minimumsnormeringer, skal fordeles efter kommunernes børnetal og udelukkende må bruges på pædagogisk personale.

Det har været vigtigt for SF, at pengene kun må bruges på pædagogisk personale. På den måde sikres, at pengene ikke bare »forsvinder« til noget andet i kommunen, men går til det de faktisk er tiltænkt.

For Høje-Taastrup Kommune betyder det, at der i 2020 vil være mulighed for at ansætte ekstra pædagogisk personale for 4,8 millioner kroner, og dette beløb vil stige til det tredobbelte i løbet af de næste år, hvor minimumsnormeringer vil blive fuldt indfaset.

Forhandlingerne om minimumsnormeringer fortsætter, da vi stadig skal nå til enighed om, hvorvidt minimumsnormeringerne skal beregnes for hver institution, eller som et gennemsnit af alle institutioner i kommunen.

SF kæmper for, at personalenormeringen skal tælles for hver institution, da dette bedst sikrer, at de flere voksne kommer alle kommunens institutioner til gode.