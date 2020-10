10-årige Ida Stenrød Kristensen kan egentlig godt lide idræt. Hun er bare ikke vild med at gå i bad bagefter, hvor hun skal bade med andre elever, hun ikke kender. Hun foreslår derfor, at der investeres i badeforhæng. Dette er ikke et billede fra Borgerskolens omklædningsrum. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Debat: 10-årig: Hvorfor må vi ikke have badeforhæng i omklædningsrummet?

Taastrup - 23. oktober 2020 kl. 06:30 Af Ida Stenrød Kristensen, 10 år og går i 5. klasse på Borgerskolen i Taastrup Kontakt redaktionen

Jeg kan rigtig godt lide idræt, og jeg elsker min skole. Alligevel kan jeg godt føle mig utryg, når jeg skal have idræt hver uge. Ikke fordi vi skal have idræt, men fordi vi skal i bad bagefter.

Mange skoler, også min skole, har ikke badeforhæng i omklædningsrummet. Jeg skal derfor bade sammen med en anden klasse, som jeg ellers kun kender fra gangen og skolegården.

Jeg synes, at alle skoler skal have badeforhæng i omklædningsrummet. Når man er til idræt og skal i bad, er der mange voksne og børn, der føler sig utilpas med at gå i bad, fordi man skal være nøgen og nogle føler, at deres kroppe er anderledes end andres og er bange for, at de børn, som man ikke kender, vil grine og hviske om en.

Sådan en ting kan ødelægge en hel dag for et barn. Men hvis man nu havde badeforhæng, ville man jo glæde sig til at have idræt og ikke være bange for, hvad andre synes og gjorde.

Jeg ved godt, de voksne siger, at man skal være ligeglad med, at man er nøgen, eller om nogen kigger på en. Når min mor går på arbejde, har hun tøj på og bader ikke med dem, hun arbejder med.

Sådan er det for alle voksne.

Mærkeligt, at jeg skal have det anderledes, fordi jeg er et barn. Nu må skolerne få købt de badeforhæng og respektere vores grænser. Så bliver vi igen glade for idræt.«