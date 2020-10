Se billedserie Unge fra Hedehusene mødtes den 20. oktober for at tale sammen om, hvordan deres stemme i byens udvikling bliver hørt. Foto: Anders Hagedorn

De unge skal samles: Hvad vil de med byen?

Taastrup - 25. oktober 2020

Nye boliger og skoler opføres, butikker flyttes og ældre kvarterer skal måske omdannes. Hedehusene er i rivende udvikling. En del af byens unge har fået færden af forandringerne.

En af dem har nu taget initiativ til at samle de unge for både at få mere viden og indflydelse på udviklingen.

Tirsdag den 20. oktober samledes en gruppe af byens unge for sammen at finde ud af, hvad de har på hjertet i forhold til livet i Hedehusene. samt ikke mindst hvordan de kan fortælle det til resten af byen.

Initiativtageren, Joakim Lemmé, har i de seneste måneder selv været i gang med at undersøge, hvordan hans mening om noget helt lokalt og meget personligt kan komme til udtryk og sætte et aftryk på byens dagsorden.

Det handler om planerne for Hedehusene Skole, hvor han har været elev, og som måske skal nedrives i forbindelse med sammenlægningen med Charlotteskolen i det nye Læringscenter Nærheden. Ud over at oprette en Facebook-gruppe og invitere til, hvad der blev en meget energisk debat om den på Facebook-siden »Vores by« om sagen, har Joakim Lemmé interviewet flere politikere og borgere om både Hedehusene Skole og om nyt og gammelt i Hedehusenes udvikling lige nu.

Oplevelserne med at gå i dialog med lokalsamfundet omkring sit syn på udviklingen har fået Joakim Lemmé på tankerne om, at der kunne være behov for et talerør, hvor unge kunne fortælle og blive kloge på Hedehusene og omegn på deres egne præmisser.

Efter at have luftet disse tanker for den lokale forening »Den skabende by«, der i en indsats som støttes af Tryg-fonden netop har til formål at understøtte lokalt iværksætteri og samarbejde blandt unge i Hedehusene, satte Joakim Lemmé sig for at samle en gruppe unge for både at netværke og for at snakke om mulighederne for at få viden og udveksle oplevelser om livet i byen. Det var det, som blev til mødet den 20. oktober.

Unge fra forskellige dele af byen mødte her både Joakim Lemmé og nogle af de aktive unge omkring Den skabende by.

Der var bud efter flere aktiviteter for unge, en café eller et pusterum for unge og så måske en skaterpark, fx i det nye byområde ved Nærheden.

Et af medlemmerne af Den skabende by, den lokalt engagerede erhvervsmand Torben Rasmussen, meldte sig ved mødet klar til at hjælpe de unge med at tage kontakt til relevante aktører og gav dem på den måde sin støtte til, at de unge skulle tro på deres ønsker og rykke på dem i fællesskab.

En anden af deltagerne på aftenen, en pige fra Charlotteskolen, mente klart, at der kunne være brug for et talerør for unge i Hedehusene:

- Det kunne være godt for folk, som ikke er så meget med i det store fællesskab, men er mere lokalt interesserede. Et ungt talerør er bedre, for så er det de unges ord og handlinger, der vil være omdrejningspunktet, sagde hun.

Joakim Lemmé vil nu tage videre rundt til Fløng og Reerslev for at høre om de unges tanker her. Samtidig har han flere samtaler med kommunens politikere skrevet ind i sin kalender.