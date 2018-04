De små har taget Taastrup Teater til sig

- I Taastrup Teater & Musikhus har vi virkelig haft fokus på, at der også skal være oplevelser for de små i kommunen. Vores første skridt har været kulturpakken, som vi har udbudt til kommunens børnehaver og skoler. Vores næste skridt er at tilbyde endnu flere børneoplevelser i weekenden, så børnene også kan få dejlige teateroplevelser med deres forældre og bedsteforældre. Vi er ved at sætte et nyt koncept i søen, som vil få navnet »Hyggelig Weekend«, der vil byde på flere børnearrangementer i weekenden her i kommunen. Det kommer I til at høre meget mere om senere på foråret, siger en forventningsfuld Samanda Berlin.