Sådan ser de foreløbige tegninger til de 101 nye lejeboliger i Høje Taastrup C ud. Illustration: Link arkitektur

De skal bygge 101 nye lejeboliger i ny bydel

Det bliver den jyske entreprenør Dansk Boligbyg, der skal stå for opførelsen af 101 lejeboliger i Høje Taastrup C.

Projektet omfatter 101 lejeboliger med et gennemsnitligt areal på 76 m2. Boligerne fordeles over 4 -6 etager med et samlet bebygget areal på 8.400 m2.