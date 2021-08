De sidste boliggrunde i ny bydel er solgt: Denne type boliger skal bygges

Se billedserie Der er allerede godt gang i byggeriet i Høje-Taastrup C, og de to sidste grunde til boligbyggerier er nu solgt. Foto: Høje Taastrup C

25. august 2021

Så er der ikke flere byggegrunde til boliger til salg i den nye bydel Høje Taastrup C.

Nu kan en glad Lars Bloch, adm. direktør for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, fortælle, at de sidste to boligbyggefelter i den kommende centrale bydel i Høje Taastrup er udsolgt. Og det er på noget der ligner rekordtid.

Køberen af de sidste ledige arealer er Willaume Ejendomme fra Roskilde, der har købt A19 og A20.

- Jeg er meget tilfreds med at kunne melde alt udsolgt. Vi er langt foran planen. Jeg tror, denne succes skyldes, at Høje Taastrup C er et attraktivt projekt, som sætter kvaliteten i højsædet, siger Lars Bloch.

Den nye bydel, designet af arkitektfirmaet Cobe, skal i de kommende år tiltrække ressourcestærke københavnske børnefamilier, der vil væk fra små og dyre boliger i det indre København. De lokkes ikke mindst med mere bolig for pengene og klimasikret dansk byrums-design i verdensklasse.

Byggegrundene A19 og A20 ligger placeret i bydelens østlige ende på hver sin side af Bornholms Alle.

- Vi er meget glade for, at Høje Taastrup C har udvalgt Willaume Ejendomme til at udvikle de sidste to grunde i den nye bydel. Vi vil bygge ejerboliger, fordi størstedelen af de boliger, der bygges, i Høje Taastrup C er lejeboliger. På den måde bidrager vi til at skabe en mere blandet bydel, siger Michael Willaume, der står bag Willaume Ejendomme.

Antallet af boliger, som Willaume Ejendomme vil opføre er endnu ikke fastlagt. Men det er sikkert, at der bliver tale om DNGB Guld-certificerede byggerier med egne parkeringsløsninger.

Arkitekt på de nye boliger bliver Aarhus-tegnestuen Friis & Moltke Architects.

DNGB betyder, at der er et stort fokus på bæredygtighed

Med salget af felterne A19 og A20 vil hele boligdelen af Høje Taastrup C nu kunne blive bygget færdig inden for de kommende år. De første boliger vil stå klar til at tage imod beboere i foråret 2022. Willaume Ejendommes boliger forventes at stå klar til indflytning i løbet af 2024.

Arealudviklingsselskabet for Høje Taastrup C, som står for udviklingen af den nye bydel, ejes af Danske Shoppingcentre (Danica Ejendomme og ATP Ejendomme), Ejendomsselskabet ATPPFA (ATP-ejendomme og PFA) og Høje-Taastrup Kommune.