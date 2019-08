Sådan ser de svanemærkede rækkehuse i "Gaardhaverne" ud, når de netop er monteret på fundamentet. Foto: Kasper Ellesøe

De første af sin slags: Bæredygtige boliger opføres i Høje Taastrup

Taastrup - 03. august 2019 kl. 11:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange forbrugere har stiftet bekendtskab med Svanemærket i forbindelse med dagligvareindkøb i supermarkedet. Svanemærket er nemlig Nordens officielle miljømærke for alt andet end fødevarer. Det gælder også inden for byggebranchen, og byggeriet »Gaardhaverne« i Høje Taastrup, der er ved at blive opført, er et eksempel på et svanemærket byggeprojekt.

Det er en mærkning, der skal hjælpe forbrugeren med at identificere de mindst miljøbelastende produkter, og derfor tages en helhedsbetragtning i brug, når et produkt skal certificeres.

- Svanemærket er købernes garanti for, at de har valgt en bolig, der både er sund at bo i og bidrager til at minimere miljøbelastningen. For at blive svanemærket skal byggeriet overholde en række skrappe krav i hele livscyklussen, hvilket giver både miljømæssige, sociale og økonomiske kvaliteter, siger Thomas Raunsbæk, adm. direktør hos Scandi Byg, der producerer svanemærkede modulbyggerier, som blandt andet »Gaardhaverne«.

Et svanemærket byggeri udmærker sig blandt andet ved at have et lavt energiforbrug, leve op til skrappe krav om miljø- og sundhedsskadelige stoffer i hjemmet, og ved at skabe et sundt indeklima ved hjælp af ventilation, fugtsikring og gode dagslysforhold. Desuden er kontrol og gennemgang af en uvildig tredjepart et af kravene for svanemærkede byggerier.

»Gaardhaverne« i Høje Taastrup består af 38 rækkehuse, der alle er certificeret med Svanemærket, og det er de første af sin slags i kommunen.

Projektets bygherre er MT Højgaard, og boligerne opføres af Scandi Byg, der i fjor modtog Building Awards Miljøpris 2018 blandt andet for at indføre Svanemærket som standard i alle virksomhedens boligbyggerier.

- Byggeriet står i dag for cirka 40 procent af verdens CO2-udledning, og der er behov for et paradigmeskifte, hvis byggeriets indvirken på miljøet for alvor skal blive mindre i de kommende år. Bæredygtighed er en del af Scandi Bygs DNA, og ved at levere svanemærkede boliger som standard, går vi forrest for udbredelsen af det svanemærkede byggeri. Vi har gjort det nemt at vælge en bolig, der gavner både miljøet og de kommende beboere, siger Thomas Raunsbæk.

Scandi Bygs boligløsninger udføres som modulbyggeri, hvor boligerne opføres under tag på virksomhedens fabrik i Løgstør. Derfra fragtes de til byggepladsen, hvor en kran hejser modulerne på plads oven på fundamenterne.

- Vores industrielle byggemetode er på mange måder en bæredygtig løsning, og vi sparer store mængder energi ved at bygge indendørs i tørre haller, hvor vi kan strømline hele byggeprocessen uafhængigt af vejret. Vi gør omkring 80 procent af byggeriet færdigt på fabrikken, og sparer derfor også mange lastbilture med materialer til byggepladsen. Derudover bruger vi certificeret træ til de bærende konstruktioner i vores boliger, og det er jo verdens mest miljøvenlige råstof, siger Thomas Raunsbæk.

»Gaardhavernes« 38 svanemærkede rækkehuse er alle hejst på plads og opføres på Skjeberg Allé i Høje Taastrup. Rækkehusene vil være i to plan, har et boligareal på 106-111 m2, og hver bolig har egen private terrasse. Bebyggelsen samles omkring to fælles gårdrum, og har grønne udendørsarealer samt en ny bydelsplads med boldbaner og legepladser.

Byggeriet er i fuld gang, og der er forventet indflytning i december 2019.

Man kan læse mere om byggeriet på »Gaardhavernes« hjemmeside www.gaardhaverne.dk.