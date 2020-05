Sådan så det ud, da de yngste elever vendte tilbage til skolerne i Høje-Taastrup Kommune den 16. april, her på Mølleholmskolen. På tirsdag er det så de ældste elevers tur til at vende tilbage. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

De ældste elever kan komme tilbage tirsdag

Taastrup - 15. maj 2020 kl. 11:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver tirsdag i næste uge, før de ældste elever igen får lov til at vende tilbage til skolerne i Høje-Taastrup Kommune. En lang række praktiske foranstaltninger skal først på plads, men så brude være plads til at tage imod stort set alle eleverne, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K).

- Vi vil rigtig gerne tage imod alle børn, men vi også rigtig gerne gøre det sikkert. Blandt andet har flere lærere været hjemme og lavet fjernundervisning, og de skal sættes grundigt ind i de nye retningslinjer, der er kommet ude på skolerne, siden de var der sidst. Det skal vi blandt andet bruge mandagen på, forklarer han.

Derudover skal skolerne gøres fysisk klar til de mange ekstra elever, så der skal måles op og flyttes rundt på møblerne, så de overholder de nye retningslinjer. Nu skal der eksempelvis kun være én og ikke to meter mellem eleverne i klasserne.

- De nye afstandskrav har klart lettet processen med at få de ældste elever tilbage. Inden de blev ændret arbejdede vi med en model, hvor vi måtte fortsætte med fjernundervisning for en stor del af eleverne, men nu ser det ud til, at stort set alle kan komme tilbage i en eller anden form, forklarer Michael Ziegler.

Fortsat nødundervisning Det vil dog ikke blive fuld undervisning, som man havde før coronaudbruddet, men fortsat en nødundervisning. Derudover vil skolerne gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan også finde sted uden for skolen - for eksempel i form af åben skole, i naturen etc., ligesom der også fortsat kan gøres brug af fjernundervisning.

Af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger kan der desuden forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse, men det vil de berørte elever og forældre få direkte besked om.

Der er mødepligt medmindre andet aftales med henvisning til, at eleven tilhører en særlig risikogruppe. I den situation vil eleven modtage fjernundervisning.

Klubber genåbner Fra den 19. maj og frem til medio juni vil klubber ligeledes blive åbnet gradvist for de ældre elever, det vil sige 6.-10. klasse.

I denne periode vil klubberne holde åbent to timer dagligt i aftenklub, hvor 6.-10. klasse elever har mulighed for at komme. De enkelte klubber vil tilrettelægge de to timers åbningstid efter lokale hensyn.

I juni måned er det ambitionen at vende fuldt ud tilbage til fuld åbningstid for alle klubmedlemmer.