Taastrup FC-spillerne fejrer her Mads Rud Larsens scoring til 1-0. Senere fik holdet mere at fejre, da det overraskende kom tilbage fra 1-3 og endte med at spille 3-3 mod Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: David mod Goliat: Taastrup FC leverede flot comeback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

David mod Goliat: Taastrup FC leverede flot comeback

Taastrup - 07. maj 2018 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Davids kamp imod Goliat. Sådan kan man vel godt betegne søndagens match på et solbeskinnet Harboe Arena i Slagelse, hvor Taastrup FC var på besøg i en kamp mod Slagelse.

Ikke alene skulle TFC møde rækkens suveræne tophold, men holdet var også voldsomt ramt af skader, afbud og ikke mindst tre mand i karantæne.

Slagelse kom buldrende fra kampens start og brugte deres fysik til at lægge et stort pres på TFC, ikke mindst på standardsituationer, som Slagelse havde rigtig mange af i første halvleg. Men langsomt fik TFC »spist« sig ind i opgøret, og efter små 25 minutter kunne Mads Rud Larsens venstreben bringe holdet foran med 1-0 efter en returbold fra et hjørnespark.

Det varede dog kun nogle minutter, inden Slagelse fik bragt balance i regnskabet efter et hjørnespark. Slagelse formåede desværre også at bringe sig i front med 2-1 lige inden pausen.

Efter pausen scorede Slagelse til 3-1, og Slagelse havde også et hovedstød på overliggeren.

Men TFC kom tilbage i kampen på en konge-kasse fra Tonni Adamsen.

»Som jeg så det, så afdriblede Tonni to-tre forsvarsspillere og endte nærmest med ryggen til Slagelses mål, men i én og samme bevægelse vendte han rundt og loppede bolden over Slagelses målmand. Et mål, som vel egentlig ikke burde kunne lade sig gøre at lave,« siger TFC-træner Morten Rasmussen efter kampen.

Taastrup fortsatte med at presse topholdet, og med omkring fire minutter tilbage gav det pote.

Tonni Adamsen sendte et missil af et indlæg ind fra venstre side til Christian Pedersen, hvis løb var timet perfekt imellem Slagelses to midtstoppere, som begge er omkring to meter høje og vejer cirka 90 kg. Christian Pedersen pandede bolden i nettet, og så var overraskelsen en realitet. Kampen endte 3-3 mellem rækkens nummer et, Slagelse, og TFC, der er nummer ni.

»Bagud med to mål på udebane imod rækkens nummer et og med den historik, vi har som bundhold, at vi formår at hive os selv op og komme tilbage til 3-3. Det er simpelthen klasse, og det fik drengene fortjent ros for. Der er ingen tvivl om, at vi er meget tilfredse med det ene point,« siger Morten Rasmussen.