Datter kritiserer hjemmepleje for at svigte hendes forældre

Taastrup - 24. maj 2018

Datteren til et ældre ægtepar fra Høje-Taastrup retter kritik mod den kommunale hjemmepleje efter hendes oplevelser som pårørende til skleroseramt far og psykisk syg mor.

Det er ikke et særligt positivt billede, Marianne Johansen har af den kommunale hjemmepleje i Høje-Taastrup, efter hendes oplevelser som datter til to ældre borgere i Høje-Taastrup, der siden slutningen af sidste år har modtaget hjemmehjælp.

Mariannes mor på 84 år lider af psykisk sygdom, og hendes far, der døde i april måned og blev 87 år, led af sklerose og nervebetændelse i den ene fod.

Marianne Johansen har hele sit arbejdsliv været hjemmehjælper i nogle af Høje-Taastrups nabokommuner. Hun har således et andet indblik i arbejdet end de fleste andre pårørende til ældre borgere.

Ringede til sin datter Forløbet med den kommunale pleje af forældrene fortæller Marianne Johansen om i en skriftlig beskrivelse.

- Min far blev så utryg, at han konstant ringede mig op og bad mig komme for at hjælpe, fortæller hun blandt andet og kalder også den hjemmehjælp, hendes forældre har modtaget, for »ringe, nedværdigende og nytteløs«.

Dette uddyber hun med flere eksempler, der har sin primære vægt på hjælpen til hendes skleroseramte far.

- Min far blev den 28/12 2017 ringet op og spurgt: »Har du brug for hjælp til din mad« og senere »Har du brug for hjælp til at komme i seng«. Det er fuldstændig uacceptabelt, at et hjemmebesøg bliver omdirigeret til et ringebesøg. Det har aldrig været på tale, at min far med sklerose kan nøjes med et ringebesøg. Det betød, at han ringede til mig, og jeg måtte køre til ham og hjælpe til, forklarer Marianne Johansen.

Af egen læge, hospital og psykiatri var det ældre par ifølge datteren indstillet til hjælp seks gange i døgnet, ligesom de blev visiteret til en ældrebolig. Det er ikke Marianne Johansens oplevelse, at de seks besøg i døgnet blev overholdt særlig ofte, hvorfor forældrene så sig nødsaget til at benytte det såkaldte nødkald for at få hjælp eller ringe efter deres datter.

Visitatoren besøgte forældrene i januar, men ægteparret - siden april kun moren - har ifølge Marianne Johansen ikke fået tildelt en ældrebolig endnu.

Hjælp til bad Datteren nævner desuden, at hendes far sjældent fik hjælp til tandbørstning, og at han kun fik bad af hjemmehjælpen to gange over det halve års tid, han modtog hjemmepleje, mens moren i samme tidsrum kun fik bad af hjemmehjælpen en enkelt gang.

Hun forklarer, at hendes forældre hører til en generation, hvor man generelt er opdraget til at klare sig selv, hvilket hun ser som årsagen til, at de ikke har krævet bad, men er blevet glad, hvis de har fået det.

Til avisen nævner Marianne Johansen, at hendes mor i kraft af sin sygdom ikke skal spørges, men hellere guides hen mod et bad - en metode, som både hun selv, såvel som det hospitalspersonale, der har stået for morens pleje under indlæggelser, kun har haft succes med.

- Når jeg spurgte, oplyste hjemmeplejen, at de havde spurgt min mor, men at hun ikke ville i bad, og at de jo ikke må tvinge nogen i bad. Men jeg ved, at det bedste er at tage hende i hånden og sige: »Kom du med mig, så hjælper jeg dig lige med et bad«. Dette har jeg også talt med dem om, siger hun.

Ønsker at gøre en forskel Marianne Johansen forklarer, at hun har valgt at fortælle om nogle af sine oplevelser med hjemmeplejen i egenskab af pårørende, fordi hun gerne vil medvirke til, at andre pårørende til ældre i kommunen deler deres oplevelser, hvad enten de er negative eller positive.

- Jeg vil gerne være med til, at vi står sammen om vores oplevelser og i sidste ende kan gøre en forskel for de ældre beboere i kommunen, lyder det fra hende.

Sætter kryds et andet sted Marianne Johansen retter i beskrivelsen også sin ærgrelse i retningen af borgmesteren, som hun undervejs i sine forældres forløb med hjemmehjælpen har kontaktet telefonisk.

- Jeg har altid stemt på Michael Ziegler, og det har mine forældre også, men efter mine oplevelser med mine forældres hjemmehjælp er jeg bare så skuffet, fordi der ikke er blevet gjort noget for at forbedre det. Jeg har heller ikke særligt lyst til selv at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune, siger hun til avisen og påpeger, at hun derfor sætter sit kryds et andet sted fremover.