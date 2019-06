Se billedserie Jakob Olsen fra Hedehusene ligger i skrivende stund på en andenplads i det benhårde cykelløb Race Across America. Foto: Thomas Olsen

Dansker ligger med i front ved verdens hårdeste cykelløb

Taastrup - 20. juni 2019

Der er fuld fart på den unge cykelrytter Jakob Olsen fra Hedehusene, der netop nu deltager i det ultra hårde cykelløb Race Across America. Her ligger han i skrivende stund i tæt konkurrence om anden- eller tredjepladsen med en anden deltager.

Den første rytter har allerede krydset målstregen, nemlig Christoph Strasser fra Østrig, der gennemførte turen på 8 dage, 6 timer og 51 minutter.

Race Across America er 4.800 kilometer langt og køres tværs over USA, og det betegnes som verdens hårdeste cykelløb. Løbet skal gennemføres på under 12 dage, men der er ingen etaper eller indlagte pauser og hviledage undervejs - deltagerne bestemmer farten og hyppigheden på cyklen, og så gælder det om at komme først i mål.

Løbet har tidligere både kostet liv og presset deltagerne udover deres grænser.

Jakob Olsen trodser med sin deltagelse oplevelser med kollaps og tragiske ulykker. Han har været med som mekaniker to gange i 2014 og 2015 for ultracykelrytteren Per Kyed Laursen.

I 2014 endte løbet efter 8-900 kilometer for Per Kyed Laursen, der kollapsede i ørkenen på grund af blandt andet saltmangel, og blev kørt på hospitalet. Han var i livsfare, men overlevede, og stillede op igen året efter, hvor Jakob Olsen ligeledes var med som mekaniker. Her gennemførte han.

Det år var en af Jakob Olsens venner, Anders Tesgaard, også med i løbet. En nat, hvor han kørte, skulle følgebilen tanke op og kørte ind på en tankstation, mens Anders Tesgaard fortsatte. Da følgebilen kommer frem til rytteren, efter at have tanket, ser de en pickup-truck holde med havariblinket tændt og et cykelhjul, der ligger 300 meter væk. Anders Tesgaard var blevet kørt ned og blev livsfarligt kvæstet. Han vågnede aldrig op og døde to år senere.

Anders Tesgaards død inspirerede Jakob Olsen til selv at stille op. Han er ikke blevet skræmt af de oplevelser, han har mødt på landevejen i USA:

- Det her skal jeg, tænkte jeg. Der er så mange, der har gennemført, så jeg kan satme også. Jeg tænker ikke på, at det kan gå galt, men jeg ved, at jeg skal instruere mit hold ordentligt, så de piller mig af cyklen i tide, har han tidligere fortalt til DAGBLADET Roskilde.

Den strategi ser altså ud til at have givet pote.

Hans mål udover at gennemføre er at slå den danske rekord på 9 dage og 17 timer og 27 minutter. Hvis han fortsætter som nu, er det en reel mulighed.

Han havde også en lille drøm om at slå rookierekorden på 8 dage, seks timer og 29 minutter, men den har han allerede overskredet, da han i skrivende stund har brugt 8 dage og 10 timer på ruten og fortsat har nogle mil til mål.

Man kan følge Jakob Olsen på Facebook på »Jakob Olsen - Ultra Cycling Project« og se live resultater på www.raceacrossamerica.org.