Dansker er nomineret sammen med verdenskendte forfattere

- Jeg synes det er vildt. For halvandet år siden var jeg ikke udkommet med noget endnu, og nu er min bog med blandt så store navne, udvalgt blandt de mest lyttede og bedst bedømte bøger hos en bog-gigant som Mofibo. Det er en enorm ære at være nomineret, og jeg håber, at det kan sætte fokus på hvad fantasy-genren har at byde på. For børn, unge og voksne. - og samtidig er det også bare et bevis på at drømme kan gå i opfyldelse hvis man kæmper for dem. Det er en bredt accepteret sandhed, at det er svært at blive forfatter og endnu sværere at få succes med det. Og her står jeg, stadig ny forfatter, side om side med mangeårige bestsellers, siger Henriette Hesselholdt.