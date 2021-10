Dansk Folkeparti foreslog på et byrådsmøde, at svinekød skal indgå i institutioners madplaner. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Dansk madkultur til debat: - Vi skal ikke være frikadellepoliti

Taastrup - 09. oktober 2021

Et forslag om at ændre kommunens madpolitik blev til en gennemgang af frikadellens historie.

Det var virkeligheden, da et forslag fra Dansk Folkeparti for nylig blev diskutteret i byrådssalen i Høje-Taastrup Kommune.

Her fremsatte Lars Prier (DF) nemlig et forslag om en tilføjelse til kommunens madpolitik, når der laves madplaner i institutionerne.

Her mener Dansk Folkeparti, at det »skal være en rettesnor, at fremmed madkultur skal opfattes som et supplement til - ikke erstatning for - dansk madkultur. Hensynet til fremmede kulturer må ikke hindre, at der serveres traditionelle danske retter.«

Forslaget indebærer for eksempel, at der i alle institutioner af og til bør indgå svinekød i den mad, der bliver serveret i institutionerne.

Debatten udviklede sig - måske i anledning af det forestående kommunalvalg - til en debat om, hvad dansk mad egentlig er.

For mens pizza, pasta og pitabrød er noget mange familier i Danmark spiser jævnligt, så stammer det ikke fra Danmark.

Ikke lege frikadellepoliti

Forslaget fik en hård medfart af blandt andre Emil Viskum (EL), der brugte sin taletid på at gennemgå frikadellens historie. For selvom mange måske tænker, at det kunne være typisk dansk mad, så er det ifølge Emil Viskums gennemgang langt fra sikkert. I hvert fald viste hans Google-søgning, at frikadellen findes i forskellige afskygninger i mange andre lande over hele verden.

Pointen var, at det skal være forældrebestyrelserne i de enkelte institutioner, der lægger snittet.

- Byrådet skal ikke ødelægge traditionen med at lade os inspirere af verdenskøkkenet og lege frikadellepoliti, sagde Emil Viskum.

Heller ikke Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet havde meget til overs for forslaget. Sidstenævnte kaldte forslaget for signalpolitik fra nostalgikassen.

Nyt forslag

Alle partier undtagen DF stemte imod forslaget, mens de Konservative foreslog en ændring.

- Vi hylder princippet om, at beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som muligt. Derfor ville det være lidt mærkeligt, hvis byrådet pludselige skal tage den beslutning. Og vi opfordrer også til, at borgere melder sig ind og engagerer sig i bestyrelser, fordi de opnår reel indflydelse. Derfor vil det klinge hult, hvis vi fratager forældrebestyrelserne til at fratage dem rammerne, sagde Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget, der fremsatte et ændringsforslag, hvor man i stedet sender en opfordring af sted til forældrebestyrelserne.

»Byrådet i Høje-Taastrup Kommune opfordrer til, at hensynet til fremmede kulturer ikke bør hindre, at der serveres traditionelle danske retter i vores dagtilbud, lød forslaget.

Det kunne Dansk Folkeparti støtte, mens de øvrige otte byrådsmedlemmer stemte imod.

Flere forslag før valg

Man kunne godt tro, at den slags forslag bliver fremsat for at skabe opmærksom op mod det kommende valg og måske endda ende i disse spalter. Og det kan der også være noget om, hvis man spørger borgmester Michael Ziegler (K)

- Der er da en helt klar tendens til flere partiforslag op mod valget. Det er helt fint, at man bruger det til at revitalisere af en politisk retning. Det er godt at sætte dagsordnen nogle steder. Jeg har talt med mange, der op til valget siger, at sådan noget kun sker fordi der er alg. Men jeg mener, at det er et godt tidspunkt at diskutere holdninger op mod valget, siger Michael Ziegler.