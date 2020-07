Se billedserie Alle voksne uanset alder og fysisk formåen kan deltage i ballroom fitness, som der danses til et velgørenhedsarrangement i Hedehuset den 29. august 2020. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dans derudaf til fordel for hjernesygdomme

Fløng-Hedehusene Idræts gymnastikafdeling står for et danse-arrangement til fordel for Hjerneskadeforeningen. Det foregår lørdag den 29. august i Fritidscentret Hedehuset i Hedehusene.

Tilmelder man sig og er med til at danse, støtter man med gebyret en god sag, samtidig med, at man får ført sig.

Al arbejdskraft er frivillig og overskuddet går ubeskåret til Hjerneskadeforeningen.

Dørene åbner klokken 9.30 og her spiller DJ Kongefar, også kendt som Anders Christensen musik.

Klokken 10 byder formand Mette Schack Wiingaard velkommen og fem minutter senere bydes der op til dans.

Klokken 10.35 er der undervisning i ballroom fitness med instruktørerne Kim Andersen og Sine Nordbo, efterfulgt af en pause klokken 11 med vand og frugt.

Herefter genoptages undervisningen i ballroom fitness, der slutter klokken 11.40. Ti minutter senere trækkes der lod om sponsorgaver på deltagernes billet, og klokken 12 takkes der af.

Billetter til arrangementet kan købes via mobile pay til Zenia på telefonnumer: 51782525. Billetprisen er 150 kroner.

Grundet Covid-19 er der kun 50 billetter til rådighed.

Flere lokale forretninger har sponsoreret præmier. Derfor har det været muligt at lave lodtrækning på indgangsbilletten, så der er mulighed for at gå hjem med en fin gevinst.

Ballroom fitness er for alle

Ballroom Fitness, som der undervises i til danse-arrangementet den 29. august, er et koncept, som alle uanset alder og fysisk formåen kan deltage i.

Man danser med sig selv og fokus er på livsglæde og at have det sjovt. Samtidig får man sved på panden og trænet balance, hjerne og muskulatur. Der danses i genrerne engelsk vals, chachacha, rumba og lignende danse, og instruktørerne har gerne en lille overraskelse eller to oppe i ærmet.

Formand for gymnastikafdelingen Mette Schack Wiingaard fortæller:

- Da vi fik muligheden for at lave et arrangement som dette, slog vi til med det samme. Vi er en lille gymnastikforening og kan godt mærke, at der er blevet bygget et springcenter i Nærheden. Så vi tænkte at kunne bruge eventet til at skabe opmærksomhed omkring vores lille forening, samtidig med at vi støtter et godt formål og spreder livsglæde til nuværende og forhåbentligt nye medlemmer, siger hun.

Oprindelig skulle arrangementet være en del af »Danser mod cancer«, som har eksisteret i 10 år og støtter børn med cancer. Desværre blev det aflyst grundet Covid-19. Foreningen besluttede at gennemføre arrangementet alligevel under de nye retningslinier og til fordel for en anden vigtig sag.

Er man så uheldig ikke at få billet eller være forhindret, så har Fløng-Hedehusene Idræts gymnasitik-afdeling tre dansehold på programmet næste sæson. Mandag og torsdag formiddag samt tirsdag aften. Se mere på www.fhigymnastik.dk