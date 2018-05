Snart kan man få alt i babyudstyr i City2, når ØnskeBørn til efteråret slår dørene op til en 2000 m2 stor butik i shoppingcentret. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Danmarks største baby- og børneudstyrsbutik åbner

Taastrup - 16. maj 2018

Shoppingcentret City2 i Høje-Taastrup har i det seneste år sagt velkommen til flere nye store lejere, senest Søstrene Grene og Intersport, som har åbnet deres helt nye koncept i centeret.

Nu løftes sløret for endnu en stor lejer til City2. Der er tale om den frivillige kæde ØnskeBørn, der åbner Danmarks største baby- og børneudstyrsbutik i City2.

ØnskeBørn har i dag 29 butikker med alt fra børnetøj til babyalarmer, barnevogne og børnemøbler. Den nye megastore bliver ØnskeBørns største butik på mere end 2000 m2.

Butikken kommer, ud over et stort salgsområde, til at rumme legeområde og pusleplads samt babylounge med et mini-køkken med mulighed for opvarmning af mælk og mad, samt kaffe og te til forældrene. Og som et ekstra plus bliver toiletterne så store, at forældrene kan have barnevognen med ind.

ØnskeBørn kommer til at ligge med indgang lige ved en p-plads, så det er nemt for kunderne at komme til og fra butikken. Og med egne parkeringspladser lige ved indgangen, kan kunderne nemt teste, om barnevognen kan være i bilen - og som en yderligere service, kan autostolen blive monteret, hvis man ønsker det, så man er sikker på at den sidder korrekt.

- Vi åbner i City2, fordi vi her i centeret får mulighed for at få en så stor butik med så mange varer og så stort udvalg, at den er interessant at køre efter - også, hvis man kommer langvejs fra. Samtidig får vi et stort lager, så kunderne, i de fleste tilfælde, kan få varerne med hjem, med det samme. En anden stor fordel ved en så stor butik er, at vi kan vise et kæmpe udbud af varer også fra mindre leverandører og iværksættere og dermed give dem en salgsplatform, de ofte ikke har mulighed for og samtidig inspirere kunderne med nye spændende varer, siger Gitte Thomsen, ejer af ØnskeBørn butikken.

Thomas Lüscher, center manager hos DEAS, der administrerer City2, byder den nye butik velkommen.

- Blandt vores kunder har der været efterspurgt både baby- og børneudstyr, så vi byder ØnskeBørn hjerteligt velkommen. City2 har kunnet give ØnskeBørn en central placering, hvor de kan udfolde sig på de mange m2 de ønsker, og samtidig ligge tæt på parkeringspladsen, så det er nemt for kunderne at komme til og fra butikken med store indkøb. Med bygningen af de mange boliger i Høje Taastrup C, som kommer til at ligge klods op af City2, er en lejer som ØnskeBørn det hele rigtige match, idet vi forventer, at der kommer mange etablerede og nye familier til området, siger han.

ØnskeBørn slår dørene op til efteråret, men allerede nu begynder centeret at gøre klar til butikken.