Danmarks rockmama kommer til byen

I år er hun på alles læber med tv-optræden hver fredag, prime-time, under et program som flere har omdøbt til 'Sanne-Factor'.

Sanne har siden sin debut haft masser af 'body & power' og har gennem karrieren haft stor succes med Anne Linnet Band, Sneakers og ikke mindst under sin solokarriere. Her til efteråret i 2018 turnerer hun med sit akustiske band, og lørdag den 17. november er det altså Taastrup Teater & Musikhus tur.

Her kommer også Billy Cross, Four Jacks, Ida Corr (Akustisk), Halberg & Friends, SpJustFrost og julekoncert med Stig Rossen. Et stjernespækket program, men der er flere på vej.

På Comedy-området lægger den lokale dreng Mads de Krak ud med sit første onemanshow 'Hvem Fan*** Er Mads de Krak?'. Han har tidligere deltaget i DM i stand-up i 2017, hvor han nåede helt frem til semifinalen. Lokalt har han gjort et kæmpe stykke arbejde for at fremme comedy i Høje-Taastrup kommune. Han har stået bag det tidligere Open Comedy Show på Taastrup Teater & Musikhus, hvor han fik kendte - og upcoming komikere forbi for at optræde med deres nye materiale. Mads de Krak er virkelig en af fremtidens stand-up komikere, så kom og se ham inden han bliver al for kendt.