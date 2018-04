Danmarks heldigste HR-chef fylder 50

Betina Stage mener selv, hun er Danmarks heldigste HR-chef, der fra hun som helt nyuddannet i konsulentbranchen lærte håndværket rekruttering af nogle af landets skarpeste headhuntere, og til i dag, hvor hun er i en virksomhed, der i den grad har værdsætter en professionel HR-indsats. Dette sker ved et markant fokus på for eksempel professionel ledelse, høj trivsel og kompetenceudvikling - og ikke mindst ved at bidrage til at realisere og implementere Domea.dks ambitiøse strategi. Den handler blandt andet om at være frontløber og sætte den digitale, forretningsmæssige og ledelsesmæssige dagsorden i en relativt traditionsbunden branche.