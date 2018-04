Daniel Skaaning blev årets herresvømmer

- Tusinde tak for prisen. Jeg er stolt over og glad for at blive anerkendt for det arbejde, jeg udfører for Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Jeg har været og er glad for at være ambassadør for projektet Alle skal lære at svømme. Det er en god og vigtig sag at arbejde for, sagde han efter modtagelsen af prisen og blomster.