Dagligvareforretning tænker grønt: Nedbringer CO2-udledning med 56 ton

17. marts 2021

Målene er ens stort set overalt. Der skal tænkes grønt og CO2-udledningen skal generelt i hele verden nedbringes.

Det hjælper en dagligvareforretning i Taastrup nu også til.

Med en målrettet indsats er det lykkedes Meny i Taastrup at reducere forbruget af strøm og dermed udledningen af CO2.

Alene sidste år sparede butikken miljøet for udledningen af 56 ton CO2. Meny brugte 265.000 færre kWh end året før. Det svarer til forbruget af strøm i 60 helårshuse med to voksne og to børn.

- Vi er meget stolte af på den måde at yde et bidrag til reduktionen af drivhusgasserne til gavn for miljøet. Vi har fået monteret et energistyringssystem med måleudstyr, der overvåger vores strømforbrug, så vi hele tiden kan følge forbruget. Det har bidraget til det nedsatte forbrug. Men medarbejdernes fokus på klima og opmærksomheden på ikke at bruge unødvendig strøm gør en lige så stor forskel, siger købmand Henrik Andersen i Meny i Taastrup.

Med det nye energistyringssystem og indsigten i forbruget har købmanden samtidig mulighed for hurtigt at opdage defekter ved fx køleudstyr, ventilationen eller belysningen uden for butikken.

Energioptimeringen er gennemført i samarbejde med købmandsfonden KFI, der har finansieret projektet via en uddeling. KFI har hjulpet 93 butikker over hele landet med at nedbringe elforbruget, og flere er på vej.

Gennemgangen af butikkerne har indtil nu medført en besparelse på 4,4 mio. kWh. Det svarer til forbruget i cirka 1000 parcelhuse. Hvis man omregner de mange kWh til CO2, er miljøet blevet skånet for en belastning på 933 ton CO2.

