Billedkunstner Berit Nørgaard er leder af Høje-Taastrup Billedskole, og sammen med børn fra daginstitutionen Solsikken har de fået støtte til at skabe et vægtæppe. Foto: Kenn Thomsen

Daginstitution får 100.000 kr. til vægtæppe

Sammen med Høje-Taastrup Billedskole og billedkunstner Berit Nørgaard skal børnene nemlig skabe et vægtæppe, der skal fortælle om børnenes individuelle kunstneriske udtryk og familiekultur, som skal flettes ind i en samlet fælles fortælling.

Projektet er planlagt til at forløbe i efteråret, og det har fået støtte på 100.000 kroner fra LB Foreningen, der ejer LB Forsikring. De uddeler hvert år op til tre gange 100.000 kroner til kunstprojekter, der inddrager børn, elever eller studerende i et varigt kunstværk, og i år er Solsikken altså en af de heldige modtagere. Også Københavns åbne Gymnasium og Aurehøj Gymnasium har tilsammen fået 150.000 kroner til at skabe unikke projekter.