Eleverne i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner må fortsat vente med at komme tilbage til skolerne, selvom påskeferien nu er slut. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Dagen for genåbning - men ikke her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagen for genåbning - men ikke her

Taastrup - 06. april 2021 kl. 12:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Påskeferien er forbi, og i store dele af landet kan danskerne se frem til en lidt større genåbning af samfundet. Men i Høje-Taastrup Kommune må særligt børnene vente lidt på at få en nogenlunde normal hverdag igen.

Her må skoler og sfo nemlig ikke åbne før tidligst den 11. april efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Nedlukningen gælder både indendørs- og udendørsarealer som for eksempel legeplads, fodboldbane og andre rekreative områder.

For landets øvrige kommuner lyder reglen, at børn i 5. til 8. klasse må vende tilbage til den fysiske undervisning i skolerne fra i dag, dog kun på halv tid. Det samme gælder for de elever, der ikke er afgangselever på ungdomsuddannelser, for eksempel 1. og 2. g.

Udover Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, er skoler og fritidstilbud også lukket i Rødovre, Albertslund, Brøndby, Fredensborg, Gladsaxe, Halsnæs og Helsingør.

Ishøj særligt ramt Og mens den øgede genåbning af blandt andet frisører, tatovører og andre liberale erhverv har været længe imødeset, så er der igen dårligt nyt for Ishøj. Her er genåbningen af de liberale erhverv nemlig også udskudt til minimum den 11. april.

Beslutningen skyldes det høje smittetal i kommunen. Ishøj har gennem hele pandemien befundet sig i toppen af listen af over kommuner med forholdsmæssigt flest smittede, og i dag er ingen undtagelse. I skrivende stund er den såkaldte incidens - antallet af smittede per 100.000 indbyggere - oppe på 411,2 i Ishøj, hvilket er det højeste i hele landet.

Lige før påske indgik alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige en aftale om en model for automatiske nedlukninger af kommuner eller sogne, hvis smittetallet bliver for højt i enkelte områder. Når incidensen i en kommune overstiger 200 smittede per 100.000 borgere, er byrådet fremover forpligtet til at lukke skoler og fritidstilbud samt lokaler, hvor der er dyrkes kultur- eller fritidstilbud.

Aftalen træder dog først i kraft den 12. april, og det frygter Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, kan være for sent.

- Hvis vi skal sætte hårdt ind, så må staten gå ind og lave forbud og nedlukninger af nogle områder i Ishøj. Når tallene er så høje, så er vi nødt til at gøre noget ekstraordinært, siger Ole Bjørstorp til tv2lorry.

Ud over frisører og tatovører dækker liberale erhverv over spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og kørecentre.