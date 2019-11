Regeringen indgår et klimapartnerskab med landtransportbranchen, hvor Jens Bjørn Andersen, som er administrerende direktør for DSV Panalpina, sætter sig for bordenden. Partnerskabet vil især have fokus på den grønne omstilling af vejgodstransporten. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DSV sidder for bordenden i regeringens klimasamarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DSV sidder for bordenden i regeringens klimasamarbejde

Taastrup - 08. november 2019 kl. 15:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportsektoren er en af klimakampens største akilleshæle. 29 procent af de danske udledninger af drivhusgasser stammer i dag fra transporten, og det forventes at stige til 34 procent, hvis ikke der gøres noget.

Derfor har regeringen skabt et nyt klimapartnerskab, hvor transportgiganten DSV Panalpina i Hedehusene kommer til at sidde for bordenden i skikkelse af administrerende direktør Jens Bjørn Andersen.

- Jeg er meget begejstret for at skulle lede klimapartnerskabet omkring landtransport. Det er et meget positivt træk, at dialogen mellem erhvervslivet og regeringen sættes på dagsordenen på denne måde. Det er vigtigt, at vi skruer op for dialogen og sammen finder bæredygtige løsninger, der sikrer en reel grøn omstilling og en fortsat konkurrencedygtig branche - nationalt og internationalt. Det er et emne, der ligger mig meget på sinde, og jeg ser frem til at tage hul på opgaven, siger Jens Bjørn Andersen.

En afgørende spiller DSV Panalpina er Danmarks største transport- og logistikvirksomhed og en global spiller, der både kan gøre en klimamæssig forskel herhjemme og internationalt.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi får hul på omstillingen af transportsektoren, hvis vi skal i mål med regeringens ambitiøse klimamål, siger transportminister Benny Engelbrecht, som har gjort det til sin hovedmission, at Transportministeriet skal være et grønt ministerium.

Og når lastbilerne og varebilerne står for henholdsvis 13 og 17 procent af transportens udledning, så mener han, at der er store potentialer for den grønne omstilling af denne sektor.

Skal gøres smartere Ministeren glæder sig derfor over det nye klimapartnerskab med en af de absolut vigtigste sektorer i den grønne omstilling: landtransporten.

- Tænk over, hvor meget vi transporterer os selv hver eneste dag. Og hvor mange varer, der skal fragtes på tværs af lande og landegrænser. Det skal vi kunne gøre mere klimavenligt i fremtiden. Med ny teknologi. Med nye løsninger. På smartere måder. Det skal vi samarbejde om. Derfor er jeg meget glad for, at Jens Bjørn Andersen, som står i spidsen for Danmarks største transport- og logistikvirksomhed, har sagt ja til at være formand for vores nye klimapartnerskab, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Brug for innovation Ifølge ministeren er der brug for at udvikle innovative, markedsdrevne og skalerbare løsninger, der sikrer, at vi fortsat kan skabe vækst og jobs i Danmark, og de løsninger skal tænkes sammen og på tværs af myndigheder, politikere og virksomheder.

Partnerskabet skal derfor række ud til centrale aktører i landtransportsektoren, og regeringen ønsker at modtage partnerskabets anbefalinger, så de kan indgå i regeringens udspil til en klimahandlingsplan.