DSV sælger hovedsæde i milliardhandel

Årets hidtil største handel med logistikejendomme er en realitet, efter at transportkoncernen DSV Panalpina har solgt sit hovedsæde samt 150.000 kvadratmeter logistikareal i Hedehusene, skriver Ejendomswatch.dk.

Den samlede investering i at udvide hovedsædet og logistikområdet har DSV tidligere anslået til 1 milliard kroner.

Det er kapitalforvalteren Savills Investment Management, som på vegne af den koreanske ejendomsinvestor Vestas Investment Management har overtaget de to ejendomme.

Han afviser at røbe den samlede salgspris, men bekræfter, at den overstiger 150 mio. euro (ca. 1,1 milliard kroner).

DSV oplyser til Transportmagasinet, at salget er helt i tråd med den måde, DSV plejer at drive forretning på, fordi man kører med en 'lease buyback'-strategi.

En sådan 'lease buyback'-aftale indebærer typisk, at bygningerne godt nok bliver solgt, men at sælgeren med det samme indgår en aftale om at leje sig ind i de selv samme bygninger.