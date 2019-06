Med de nye køreplaner vil der allerede fra den 8. juli køre færre InterCityLyn-tog via Høje Taastrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DSB fjerner tog fra Høje Taastrup Station

Taastrup - 14. juni 2019 kl. 11:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 8. juli kører InterCityLyn-togene ikke længere forbi Høje Taastrup Station.

InterCityLyn-togene kører en gang i timen mellem København H og Aalborg og hver anden time mellem København H og Struer henholdsvis Sønderborg, men de kommer fremover til at køre på den nye Ringstedbane, der går over Køge.

Og det er ærgerligt, lyder det fra borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler (K):

- Det er vi utroligt kede af, for jeg tror, der er mange, der sætter pris på muligheden for at stå af og på i Høje Taastrup, og den mulighed bliver nu forringet. Og det gælder for alle borgerne på Vestegnen, som ellers har kunnet tage S-toget til Høje Taastrup og herefter skifte til et lyntog til et Fyn eller Jylland, siger han.

Med flytningen den 8. juni kører InterCityLyn-togene via Køge Nord og dermed udenom Høje Taastrup. PendlerLyn-togene mellem København H og Aarhus H standser dog fortsat i Høje Taastrup.

Men fra køreplansskiftet den 15. december 2019 flytter DSB desuden InterCity-togene mellem København H og Aalborg til Ringstedbanen. Det indebærer, der på sigt kører færre tog mellem Høje Taastrup og Roskilde og Fyn og Jylland.

Og selvom ændringen har været på vej i noget tid - fra man besluttede at bygge den nye bane over Køge i stedet for et femte spor over Høje Taastrup - så havde man i Høje-Taastrup gerne set, at sagen var endt anderledes.

- Vi har kæmpet for at bevare samme antal tog til og fra Høje Taastrup Station, og det havde selvfølgelig været bedre for os, om man havde bevaret de nuværende tog, og så suppleret med nye tog på den nye bane, siger Michael Ziegler, som dog understreger, at Høje Taastrup Station fortsat er et knudepunkt.

- Der vil stadig være mange afgange til og fra Høje Taastrup, så det er jo ikke fordi, vi er helt hægtet af, siger han.

Høje-Taastrup Kommune vil dog fortsat kæmpe for at forbedre den lokale togtrafik.

- Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at påvirke dem, der tager beslutningerne. Det vil have stor betydning for Høje Taastrup at have InterCity-tog, siger Michael Ziegler.

Formålet med byggeriet af den nye Ringstedbane var at aflaste den eksisterende banestrækning mellem København H og Ringsted via Roskilde, der er landets mest trafikerede fjernbane.

DSB oplyser, at de nye køreplaner vil betyde en mere stabil drift med færre forsinkelser samt kortere rejsetider, når man rejser mellem landsdelene.

Men det vil altså koste tog på Høje Taastrup Station.

