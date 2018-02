Lars Prier opfordrer sine partikollegaer på Christiansborg om at have mere fokus på Vestegnen.

DF'er med skarpt opråb til partifæller: Stop for penge til Jylland

Taastrup - 22. februar 2018 kl. 13:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til en ny udligningsreform, som måske sender endnu flere penge fra øst til Vestdanmark, får nu Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup til at komme med et opråb til partitoppen: Stop med at tilgodese Jylland.

- I lyset af, at en ny udligningsreform er lige om hjørnet, vil Dansk Folkeparti Høje-Taastrup på det kraftigste advare imod en udligning, som igen entydigt tilgodeser Vestdanmark på bekostning af de ældre og børn, som bor i Vestegnskommunerne. Her i Taastrup kostede den sidste reform kommunen 56 millioner kroner, penge som efterfølgende KUN kunne findes via besparelser på blandt andet ældre og børneområderne, lyder det fra Dansk Folkepartis lokale byrådsmedlem, Lars Prier, i et opråb, som han har sendt til Kristian Thulesen Dahl og partiledelsen.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi er i Taastrup ikke imod en reform, som også tilgodeser blandt andet Taastrup og Vestegnskommunerne, for vi har mange økonomiske udfordringer i form af blandt andet en stor del socialt udsatte borgere, arbejdsløshed, manglende uddannelse, livsstilssygdomme og mange af anden etnisk herkomst - vi håber derfor, at regeringen og folketinget denne gang vil respektere den virkelighed, som desværre også er hverdag for mange vestegnskommuner, skriver Lars Prier på vegne af Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup.

Det overordnede formål med udligningssystemet er at sikre nogenlunde lige økonomiske vilkår i alle kommuner. Det betyder, at udligningssystemet sigter mod at etablere en situation, hvor alle kommuner kan tilbyde en gennemsnitlig service med en skatteprocent, der er forholdsvis tæt på gennemsnittet. Men kommunerne i hovedstadsområdet mener, at udligningen er gået for vidt, og at der ryger for mange penge fra øst til Vestdanmark.

Også borgmester Michael Ziegler (K) har flere gange vist sin modstand mod udligningsreformen. Allerede i 2016 lancerede Høje-Taastrup sammen med 33 andre hovedstadskommuner kampagnen »Stop forskelsbehandlingen nu«.