Michael Ziegler (K) og Lars Prier (DF) mødtes sent tirsdag aften foran Blaakildegaard, hvor de konservative holdt sejrfest, for at få detaljerne på det fremtidige samarbejde mellem de to partier på plads. Foto: Stina Felby Egerup

Send til din ven. X Artiklen: DF mister mandat: Men glad for borgerligt flertal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF mister mandat: Men glad for borgerligt flertal

Taastrup - 22. november 2017 kl. 01:32 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti fik ikke et lige så godt valg, som de havde håbet i høje-Taastrup Kommune. For selvom partiet fik pæne 1.938 stemmer (7,7 procent), så rakte det kun til et enkelt mandat - og dermed mister partiet det ene af sine to nuværende mandater.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi har mistet et mandat, men jeg er glad for, at der fortsat er et borgerligt flertal i Høje-Taastrup Kommune. Det er næsten det vigtigste, sagde Lars Prier sent tirsdag aften.

Her mødtes han med Michael Ziegler (K) ved Blaakildegaard for at få underskrevet en aftale, der sikrer de to partier et stærkt samarbejde i byrådet de næste fire år.

- Så vi vil fortsætte den linje, vi har kørt i Høje-Taastrup Kommune de sidste mange år, understreger Lars Prier.