Cyklen er en vigtig del af integrationen

Træningen er individuel. Der tages udgangspunkt i, hvad hver enkelt kan, når de kommer. De allerfleste har aldrig lært at cykle, og nogle har cyklet lidt, men vil gerne have noget genoptræning i trygge omgivelser.

Det første er at træne balancen ved at »padle« sig frem med fødderne på jorden - de fleste kan allerede ved slutningen af første gang slippe jordforbindelsen og cykle med pedalerne, lyder det.

De efterfølgende skridt er at træne bremsning med pedaler og med håndbremse, cykle hurtigere og bruge forskellige gear, slippe styret med én hånd, gøre tegn med arm (stop, til venstre, til højre), lære grundlæggende færdselsregler for cykling, træne grundlæggende færdselsregler på cykelbanen, cykelture på cykelstierne omkring skolen med en frivillig, cykelture på veje.

- At kunne cykle giver nye muligheder. Måske er det et krav i det job, man gerne vil have. Det er også dejligt at kunne komme af sted ud i naturen, på indkøb, på arbejde uden at være afhængig af bil eller offentlige transportmidler. Dertil er det sundt at cykle, og det giver rigtig god motion, lyder det fra Røde Kors Høje-Taastrup.