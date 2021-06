Se billedserie For nylig afholdte værestedet TC Taastrup-Klippen deres "Tour de TC", hvor gæsterne og medarbejdere på værestedet deltog. Foto: Jesper Fuchs

Cykelture giver nye venskaber for sårbare borgere

Taastrup - 08. juni 2021

Søndag den 6. juni arrangerede værestedet TC Taastrup-Klippen deres årlige cykelløb »Tour de TC«.

15 gæster og medarbejdere fra værestedet deltog, og alle gennemførte ruten på 26 km.

Det var 7. gang, at værestedet TC Taastrup-Klippen kørte cykelløb med deres gæster.

De første fem år deltog de i cykelløbet Sjælsø Rundt, men da løbet i 2020 og 2021 var aflyst på grund af Covid-19, arrangerede værestedet i stedet deres eget cykelløb »Tour de TC«. Det blev en helt fantastisk dag i solskin og med masser af smil og højt humør, lyder det fra daglig leder af værestedet Jesper Fuchs.

- I TC Taastrup-Klippen har vi de seneste fem år haft et cykelhold, som træner mange dage året rundt. Det er sundt at få motion og alle har det sjovt, og vi får mange gode oplevelser sammen. En del af vores gæster kommer sjældent ud i naturen og de får pludselig øjnene op for, at der findes en verden udenfor deres bolig. Vi får mange gode samtaler på vores cykelture, venskaber opstår, og mange af vores deltagere begynder at turde drømme om et nyt liv uden misbrug, siger Jesper Fuchs og fortsætter.

- Motion er en vigtig faktor i forhold til at få en forbedret livskvalitet, og det giver stor glæde og et boost til gæsternes selvtillid, når de sætter sig et mål og gennemfører det. Det er derfor en sejr for gæsterne at gennemføre cykelløbet, og de modtager med stolthed deres velfortjente medalje, siger han.

Ifølge Jesper Fuchs var »Tour de TC« en så stor succes, at værestedet planlægger at gentage begivenheden i 2022.

TC Taastrup-Klippen yder et socialt arbejde blandt nogle af de mest udsatte mennesker i Storkøbenhavn. Her hjælper man stofmisbrugere, prostituerede og alkoholikere, som ofte er yderligere presset i deres situation af hjemløshed og psykiske udfordringer.

TC Taastrup-Klippen driver et værested i Taastrup for ovenstående målgruppe på Ahornvej 3 i Taastrup, som har åbent 3 dage om ugen, hvor man blandt andet kan komme og spise, få nyt tøj, soveposer, et bad, få vasket tøj samt gode samtaler og hyggeligt fællesskab.

Derudover har TC Taastrup-Klippen et aktivt opsøgende gadeplansarbejde forskellige steder i Storkøbenhavn.

Man kan læse mere om TC Taastrup-Klippens arbejde på www.tctaastrup-klippen.dk