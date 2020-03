Coronavirus: Gymnasium lukker ned nu

Høje-Taastrup Gymnasium lukker ned allerede fra torsdag.

Det meddeler gymnasiet på sin Facebook-side.

Gymnasiet vælger at følge regeringens anbefalinger og lukker allerede ned nu, og eleverne skal altså ikke møde ind til undervisning torsdag.

- Høje-Taastrup gymnasium følger statsministerens anbefalinger og lukker ned fra i morgen, torsdag. Lærere og elever skal ikke møde op på gymnasiet. Lige i disse minutter fungerer lectio ikke optimalt - men der vil løbende komme opdateringer over lectio om hvordan vi håndterer situationen! Pas på hinanden derude!, lyder det fra gymnasiet på Facebook.

Statsminister Mette Frederiksen og en lang række myndigheder holdt onsdag aften pressemøde for at fortælle om de nye foranstaltninger som regeringen har taget i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Det betyder, at dele af Danmark lukker ned de næste 14 dage.